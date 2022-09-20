Новая школа в Кальном: прием заявлений начался. Пока только предварительных. Фото: Администрация Рязани.

Администрация Рязани опубликовала проект закрепления территорий за новой школой в микрорайоне Кальное. Как указано на сайте мэрии, за школой закреплены следующие адреса:

- улица Быстрецкая, дома №№9, 9 корпус 1, 9 строение 2, 9 строение 3, 9/1, 10, 10 корпус 1, 11, 15, 17, 18 корпус 1;

- улица Кальная, дома №№27, 31, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 75, 77;

- Касимовское шоссе: дом №67 корпус 3.

Жители указанных улиц и домов могут подавать заявления в первый класс на следующий учебный год (2023-2024) с 1 апреля по 30 июня 2023 года. Это же могут сделать граждане, имеющие право на первоочередной и преимущественный прием – дети военных, полицейских и других льготников.

Сейчас начинается прием предварительных заявок обучающихся (кроме 9 и 11 классов).

Что касается детей, которые не проживают на закрепленной за школой территории, то принимать заявления от их родителей в первый класс будут с 6 июля 2023 года, пока будут свободные места, но не позднее 5 сентября 2023 года.

Вот жители «незакрепленных территорий» теперь недоумевают, по каким критериям власти относили тот или иной дом к новой школе, а какой нет. По их словам, логики не видно.

«По каким принципам выбрали адреса? Почему включены в список дома по улице Кальной, которые находятся в непосредственной близости от школы №73, к которой они и должны относится. Но не включены дома №№44, 44 кор. 1 по улице Кальной, которые находятся в двухстах метрах от новой школы?» - спрашивает рязанец Максим Симонов.

«Жители улицы Кальной №44 и 44 кор. 1 возмущены! Очень надеялись на эту школу, так как в школу №50 маленьким деткам тяжело и страшно ходить», - пишет Кира Полонеева.

Недовольны таким отборов адресов и жители Касимовского шоссе. Прямо спрашивают, почему дома №№57, 57 кор.1, 57 кор.2, 61, 63 кор.1, 65 кор.1, 67, 67 кор.2, 69, 69 кор.1 не в списке закрепленной территории.

«Почему мы должны своих детей водить в школу №50 и №59? До новой школы идти пять минут, и не надо переходить достаточно оживленный перекресток около «Глобуса», нерегулированные пешеходные переходы. Почему про наши дома забыли?», - возмущается Наталья Казанцева.

По состоянию на 20 сентября 11:00 ни на один комментарий рязанцев представители администрации не ответили.

Ранее КП-Рязань рассказывала, что за школой №13 в Рязани уже много лет закреплен тупик Володарского, причем – полностью. Хотя ни одного дома там нет (читать подробнее о самой короткой улице Рязани).

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