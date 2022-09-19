«Показатели не достигнуты, но тепло пустим». Готовы ли рязанцы платить за отопление в сентябре?

Тепло в жилые дома в Рязани пустят уже с 19 сентября. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Согласно распоряжению главы администрации Рязани Елены Сорокиной, в Рязани начинается отопительный сезон. C 16 сентября тепло поступает в учреждения образования, культуры, здравоохранения, социального обслуживания, физкультуры и спорта. Жилой фонд начинает отапливаться с 19 сентября.

Тремя днями ранее Елена Борисовна поясняла, что для пуска тепла необходимо дождаться среднесуточной температуры воздуха, которая должна быть ниже +8 градусов пять дней подряд. «Пока эти показатели не достигнуты», - подчеркивала Сорокина.

Что произошло за эти три дня? В чем причина такой резкой смены позиции? Впрочем, для горожан это неважно. Главное то, что с 19 сентября температура воздуха за окном не меняется и, по крайней мере, до конца месяца похолоданий не прогнозируется. А плата за отопление начнет взиматься именно с этой даты. Суммы эти немаленькие, составляют значительную долю расходов на ЖКХ.

Стоит ли подогрев температуры в помещении на 2-3 градуса тех затрат, которые несут рязанцы, оплачивая такое «отопление» в полном объеме? Это тема сегодняшнего опроса.

Вы готовы платить за отопление в сентябре?

- Да, готовы, если сентябрь действительно холодный, не как в этом году;

- Да, готовы, дома сейчас прохладно и некомфортно;

- Да, если стоимость отопления в сентябре будет значительно ниже, чем зимой;

- Нет, семейный бюджет сентября рассчитан без учета платы за отопление;

- Нет, не собираюсь за свой счет отапливать улицу через открытые окна;

- Нет, правило 8-ми градусов должно соблюдаться;

- У меня индивидуальное отопление, отапливаю сам, когда надо;

- Затрудняюсь ответить.

Свой вариант – в комментариях

Чтобы участвовать в опросе, перейдите на страницу голосования в Telegram-канале «Новости Рязани – kp.ru», а лучше - подпишитесь на канал и участвуйте во всех наших опросах. Кстати, в Telegram-канале «Новости Рязани – kp.ru» - не только опросы. Впрочем, вы сами все увидите.

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