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Общество18 сентября 2022 15:13

Во всех объектах соцсферы Рязани начался отопительный сезон

Тепло начнет поступать в жилые дома в понедельник
Источник:kp.ru
О начале отопительного сезона сообщила глава администрации Рязани Елена Сорокина.

О начале отопительного сезона сообщила глава администрации Рязани Елена Сорокина.

Фото: Из материалов пресс-службы

Во все рязанские объекты соцсферы доведено тепло. О начале отопительного сезона сообщила глава администрации Рязани Елена Сорокина на своей странице в соцсети.

По ее словам, тепло поступило во все объекты соцсферы, которых в Рязани насчитывается более трех сотен:

- В детские сады, школы, дошкольные образовательные учреждения, учреждения спорта и здравоохранения теплоноситель поступил.

Мэр города поручила Управлению энергетики и ЖКХ проработать этот вопрос. Также она обратилась к руководителям всех объектов соцсферы с просьбой уделить повышенное внимание этому вопросу и проследить, чтобы задвижки систем отопления внутри зданий были открыты.

Как заверила Елена Сорокина, уже в понедельник, 19 сентября, тепло постепенно начнет поступать и в жилые дома.