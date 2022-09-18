Во всех объектах соцсферы Рязани начался отопительный сезон

О начале отопительного сезона сообщила глава администрации Рязани Елена Сорокина. Фото: Из материалов пресс-службы

Во все рязанские объекты соцсферы доведено тепло. О начале отопительного сезона сообщила глава администрации Рязани Елена Сорокина на своей странице в соцсети.

По ее словам, тепло поступило во все объекты соцсферы, которых в Рязани насчитывается более трех сотен:

- В детские сады, школы, дошкольные образовательные учреждения, учреждения спорта и здравоохранения теплоноситель поступил.

Мэр города поручила Управлению энергетики и ЖКХ проработать этот вопрос. Также она обратилась к руководителям всех объектов соцсферы с просьбой уделить повышенное внимание этому вопросу и проследить, чтобы задвижки систем отопления внутри зданий были открыты.

Как заверила Елена Сорокина, уже в понедельник, 19 сентября, тепло постепенно начнет поступать и в жилые дома.