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Общество12 сентября 2022 15:36

Пока без тепла. Мэр Елена Сорокина напомнила, когда включат отопление в Рязани

Отопление в Рязани включат при температуре менее +8 градусов пять дней подряд
Источник:kp.ru
Отопление в Рязани 2022: когда включат отопление.

Отопление в Рязани 2022: когда включат отопление.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Глава городской администрации Елена Сорокина напомнила на рабочем совещании, когда включат отопление в Рязани. Для пуска тепла необходимо дождаться среднесуточной температуры воздуха, которая должна быть ниже +8 градусов пять дней подряд.

«Пока эти показатели не достигнуты», - подчеркнула чиновница.

В настоящее время почти 100% объектов социальной сферы прошли опрессовку и готовы к пуску теплоносителя, но в жилом фонде эта цифра составляет лишь 89%. Информацию по отстающим управляющим компаниям направят в Жилищную инспекцию.

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