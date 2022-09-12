Отопление в Рязани 2022: когда включат отопление. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Глава городской администрации Елена Сорокина напомнила на рабочем совещании, когда включат отопление в Рязани. Для пуска тепла необходимо дождаться среднесуточной температуры воздуха, которая должна быть ниже +8 градусов пять дней подряд.

«Пока эти показатели не достигнуты», - подчеркнула чиновница.

В настоящее время почти 100% объектов социальной сферы прошли опрессовку и готовы к пуску теплоносителя, но в жилом фонде эта цифра составляет лишь 89%. Информацию по отстающим управляющим компаниям направят в Жилищную инспекцию.

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