Явка на выборах в Рязанской области составила 42,93%. Фото: Иван МАКЕЕВ

Поздно ночью 12 сентября избирательная комиссия Рязанской области опубликовала предварительные результаты выборов главы региона. Согласно данным, озвученным после обработки 100% бюллетеней, на выборах губернатора убедительную победу с 84,55% голосов одержал действующий врио Павел Малков.

Второе место занял представитель КПРФ Денис Сидоров - 5,68%. Третья строчка досталась либерал-демократу Дмитрию Репникову - 3,60%. Кандидат от «Российской партии пенсионеров за социальную справедливость» Наталья Рубина получила 2,68%. А представитель партии «Справедливая Россия – За правду» Григорий Парсентьев - 2,21%. При этом явка на выборах в регионе составила 42,93%.

Таким образом, бывший руководитель Росстата одержал победу на губернаторских выборах в первом туре. Павлу Малкову удалось получить более чем на 4% голосов больше, чем его предшественнику Николаю Любимову в 2017 году (80,16%). Явка пять лет назад составила 36,15%.

Голосовал Павел Малков на участке, расположенном в школе №7. Фото: пресс-служба правительства Рязанской области.

Павел Малков станет седьмым рязанским губернатором в истории современной России и третьим главой региона подряд, победившим в первом туре. Последний раз голосование прошло в два этапа в 2004 году. Тогда действующий губернатор Вячеслав Любимов выбыл из предвыборной гонки после первого тура. Во второй тур прошли Игорь Морозов и Георгий Шпак, одержавший в итоге победу.

«Есть определенная противоречивая информация»

Кандидат в губернаторы от партии «Справедливая Россия - За правду» Григорий Парсентьев сообщил КП-Рязань, что региональное отделение политической организации озвучит свое мнение о прошедших выборах после изучения всей документации.

- Мы обрабатываем информацию, поступающую с участковых и территориальных избирательных комиссий. Мой результат на выборах мы будем оценивать по документам. Есть определенная противоречивая информация. Поэтому только к среде мы будем готовы озвучить свое мнение о прошедшем голосовании, - рассказал политик.

«Явка сопоставима с показателями на выборах в Госдуму»

Председатель общественной палаты региона и руководитель общественного штаба по наблюдению за выборами Наталья Гришина сообщила, что за голосованием наблюдало почти три тысячи добровольцев.

- Прошедшие выборы показали высокий уровень политической культуры рязанцев и высокую готовность избирательной системы региона к голосованию. Жители Рязанской области могут доверять итоговым результатам выборов, которые подтверждены почти тремя тысячами общественных наблюдателей, - поделилась Наталья Николаевна.

Комментируя журналистам явку на выборах губернатора председатель облизбиркома Дмитрий Боков отметил, что она сопоставима с показателями на выборах в Государственную Думу, прошедших в сентябре 2021 года (46,88% - ред).

- В этом плане по сравнению с другими регионами, где проходили выборы губернатора, Рязанская область выглядит достойно, в целом выше среднего уровня. Все кандидаты были очень корректны по отношению к соперникам, никто из них не опускался до черного пиара, - рассказал Боков журналистам.

«Наблюдали в больницах, домах-интернатах и в СИЗО»

Уполномоченный по правам человека в Рязанской области Наталья Епихина все три дня следила за ходом голосования как на стационарных участках, так и тех, которые организовали в больницах, домах-интернатах, в СИЗО и ИВС.

- Мы проезжали по избирательным участкам, проводя мониторинг их доступности для людей с ограниченными возможностями. Я хочу сказать, что в этом году значительно сократилось количество участков, расположенных на вторых и третьих этажах. Также мы следили за местами в которых голосуют люди, находящиеся в уязвимом положении. Побывали в больницах, домах-интернатах, следственных изоляторах и в изоляторах временного содержания. Во всех этих организациях смогли проголосовать все желающие и никаких препятствий для волеизъявления граждан мы не обнаружили. Все эти дни я была в штабе общественного наблюдения и в пресс-центре, мои коллеги дежурили на телефонах горячей линии. Мы принимали звонки от граждан, их обращения. И отмечу, что как бы мы не искали, обнаружить нарушения, которые могли бы повлиять на легитимность и открытость выборов, нам не удалось, - рассказала корреспонденту КП-Рязань Наталья Епихина.

Загадочная история испорченного бюллетеня

Учитывая абсолютную предсказуемость результата главными событиями прошедших выборов стали: скандал с испорченным бюллетенем на участке №838, а также появление на голосовании различных фриков.

История бюллетеня с надписью, которую трактуют как оскорбление ВС РФ, вышла за пределы соцсетей. Появившуюся ранее фотографию с одного из участков в Рязани стали комментировать официальные лица.

В субботу о ситуации высказался представитель общественного штаба по наблюдению за выборами Александр Селиванов:

- Если после обнаружения испорченного бюллетеня члены избирательной комиссии решат обратиться в соответствующие органы, тогда уже будет проводиться другое расследование. Это уже будет другая классификация, выходящая за предмет регулирования избирательного законодательства.

Как бы то ни было, но на момент написания этого материала нам не удалось получить информацию о дальнейшем продолжении этой истории. Ни в полиции, ни в облизбиркоме не смогли оперативно сообщить о заявлениях или обращениях, касающихся данного инцидента.

Суда по всему, ему решили не придавать никакого значения, а один из наших собеседников предположил, что фотография испорченного бюллетеня была обработана в фоторедакторе и посоветовал журналистам «не раздувать историю, нестоящую и выеденного яйца».

Человек в костюме медведя пришел на один из участков Рязанской области. Фото: облизбирком.

Вечером же в воскресенье в Telegram-канале облизбиркома появилась подборка фотографий людей, пришедших на участки в костюмах котиков, медведя и космонавта. Также на избирательных участках были замечены женщина в народном костюме и дама в кленовом венке.

Я свой - и точка. Поэтому вас не подведу

Отдельного упоминания стоит и предвыборная агитация некоторых из кандидатов. Так коммунист Денис Сидоров выбрал для своей избирательной компании слоган «Свой - и точка». Судя по видеороликам, опубликованным в интернете, кандидат сделал акцент на своем рязанском происхождении в противовес Павлу Малкову - уроженцу Саратова.

- Я с детства гуляю по улицам нашего любимого города. Передвигаюсь по тем же дорогам и на том же общественном транспорте, дышу тем же воздухом, пью ту же воду, - говорил Сидоров в одном из таких видео.

Другой оппозиционный кандидат представитель ЛДПР Дмитрий Репников обещал рязанцам с плакатов, билбордов и в видеороликах, что не подведет их. «Я вас не подведу!», - уверенно заверял Репников. Осталось только добавить: и точка.

Мало отличился от конкурентов и победитель выборов Павел Малков. В своей агитации политик использовал слоган: «Порядок. Контроль. Развитие». Любопытно, что известный российский политолог Александр Кынев заметил, что предвыборный плакат Малкова с этим слоганом был установлен рядом с разрушающимся зданием. Позже появилась информация, что фотография была сделана в селе Ижевское в Спасском районе.

Так выглядела наглядная агитация коммуниста Дениса Сидорова. Фото: КПРФ.

Вместо послесловия

Известие о победе Павла Малкова на выборах губернатора многие жители региона восприняли с воодушевлением. Некоторые в социальных сетях не скрывали свою радость, возлагая на нового главу области большие надежды. Другие, наоборот, высказывают скепсис, считая, что человеку со стороны вряд ли удастся добиться значительных успехов. Кто из них прав покажет время, но в любом случае ротация кадров в региональном правительстве момент скорее позитивный.

КСТАТИ

Результат, показанный на выборах Павлом Малковым стал абсолютным рекордом за последние 22 года губернаторских выборов в Рязанской области. Вячеслав Любимов в 2000 году набрал 65% голосов, Георгий Шпак в 2004 году получил во втором туре 53,65%, Олег Ковалев в 2012 году - 64,43%, а Николай Любимов в 2017 - 80,16%.

СПРАВКА «КП»

Начиная с 1991 года в Рязанской области сменилось шесть* губернаторов. Кто-то из них был беспартийным, другие представляли партию власти и даже оппозиционные силы. Некоторые работали по два срока, другие с трудом досидели один. Вот полный список руководителей региона:

- Лев Башмаков (25 сентября 1991 - 25 января 1994);

- Геннадий Меркулов (25 января 1994 - 15 октября 1996);

- Вячеслав Любимов (6 января 1997 - 12 апреля 2004);

- Георгий Шпак (12 апреля 2004 - 12 апреля 2008);

- Олег Ковалев (12 апреля 2008 - 14 февраля 2017);

- Николай Любимов (18 сентября 2017 - 10 мая 2022);

- Павел Малков (назначен врио с 10 мая 2022 года).

*C 15 октября 1996 года по 6 января 1997 года регионом руководил и. о. Игорь Ивлев, назначенный первым президентом РФ Борисом Ельциным.