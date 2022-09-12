После обработки 100% бюллетеней Павел Малков одержал победу с 84,55%

Павел Малков одержал победу в первом туре. Фото: пресс-служба правительства Рязанской области.

11 сентября в 3.15 областная избирательная комиссия опубликовала данные обработки 100% бюллетеней на выборах губернатора. Согласно этим данным, убедительную победу с 84,55% голосов одержал действующий врио Павел Малков.

Второе место занял представитель КПРФ Денис Сидоров - 5,68%. Третья строчка досталась либерал-демократу Дмитрию Репникову - 3,60%. Кандидат от «Российской партии пенсионеров за социальную справедливость» Наталья Рубина получила 2,68%. А представитель партии «Справедливая Россия – За правду» Григорий Парсентьев - 2,21%.

При этом явка на выборах в регионе составила 42,93%.

Таким образом Павлу Малкову удалось получить более чем на 4% голосов больше, чем его предшественнику Николаю Любимову в 2017 году (80,16%). Явка пять лет назад составила 36,15%.