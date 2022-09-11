На выборы рязанского губернатора пришли котики, медведь и космонавт

Три кота на одном из участков. Фото: Облизбирком.

На выборы губернатора Рязанской области пришли люди в костюмах котиков, медведя и космонавта. Облизбирком в Telegram-канале опубликовал фотографии необычных избирателей.

Также на избирательных участках были замечена женщина в народном костюме и дама в кленовом венке.

В избирательной комиссии региона также сообщили, что по состоянию на 15 часов 11 сентября свои голоса отдали 38,17% от зарегистрированных избирателей.

Медведь решил отдать свой голос. Фото: Облизбирком.

Полосатый кот необычной расцветки. Фото: Облизбирком.

Дама в венке выглядит очень импозантно. Фото: Облизбирком.

На участок прямо из космоса. Фото: Облизбирком.