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Политика10 сентября 2022 16:35

В Рязани на участке №838 бюллетень испортили фразой, оскорбляющей ВС РФ

История вышла за пределы соцсетей. Ее стали комментировать официальные лица
Источник:kp.ru
Фотографию испорченного бюллетеня с одного из участков в Рязани стали комментировать официальные лица.

Фотографию испорченного бюллетеня с одного из участков в Рязани стали комментировать официальные лица.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

История бюллетеня с надписью, которую трактуют как оскорбление ВС РФ, вышла за пределы соцсетей. Появившуюся ранее фотографию с одного из участков в Рязани (УИК №838) стали комментировать официальные лица.

Высказался о ситуации представитель Общественного штаба по наблюдению за выборами Александр Селиванов. По его словам, если бюллетень попал в урну (а не покинул участок вместе с избирателем), его извлекут оттуда после завершения голосования, то есть 11 сентября.

«Если после обнаружения испорченного бюллетеня члены избирательной комиссии решат обратиться в соответствующие органы, тогда уже будет проводиться другое расследование. Это уже будет другая классификация, выходящая за предмет регулирования избирательного законодательства», - цитируют Селиванова «Рязанские ведомости».

Пока же с формальной точки зрения исписанный бюллетень просто считается испорченным.