Серьезный пожар в школе №7 в центре Рязани потушили за 24 минуты.

Вечером 12 сентября загорелся кабинет на первом этаже школы №7 в центре Рязани. Об этом КП-Рязань сообщили в ГУ МЧС России по Рязанской области. Ликвидировали возгорание спустя 24 минуты после вызова о пожаре.

«На момент прибытия горел кабинет на первом этаже. В 21:10 пожар на площади 50 квадратных метров ликвидировали», - говорится в сообщении ведомства.

Тушили пожар 11 единиц техники и 35 человек личного состава Государственной противопожарной службы. Информации о пострадавших не поступало.

На ликвидацию пожара в школе №7 приехали 11 единиц техники.

Днем ранее, 11 сентября, врио губернатора Павел Малков проголосовал на выборах губернатора именно в школе №7 (подробнее).

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