Врио рязанского губернатора Малков проголосовал на участке в школе № 7

После голосования врио осмотрел школу. Фото: Telegram-канал Павла Малкова.

11 сентября врио рязанского губернатора Павел Малков проголосовал на участке в школе № 7, расположенной на улице Николодворянской. Об этом кандидат сообщил в своем Telegram-канале.

Политик пришел на избирательный участок в джинсах, водолазке и темно-синем пиджаке, отдав свой голос за одного из кандидатов. Малков сообщив, что выборы проходят без происшествий и серьезных инцидентов.

«Воспользовался возможностью и осмотрел учреждение. Школа - старейшая в Рязани, здесь обучаются около 900 детей. Есть все необходимое оборудование и учебные материалы. Фасад одного из двух корпусов отремонтирован в текущем году, необходим ремонт фасада второго корпуса», - отметил врио.

Напомним, избирательные участки закроются в 20.00.