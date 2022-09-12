Пожар в школе №7 или задымление - пока никто официально не сообщает.
Поздно вечером 12 сентября у здания школы №7 (улица Николодворянская, 19/40) заметили несколько спецмашин ГУ МЧС России по Рязанской области. Фото с места происшествия КП-Рязань прислал очевидец.
«Насчитал семь машин. Огня не видно, но запах дыма чувствуется», - сказал источник.
Вечером 12 сентября у здания школы №7 в центре Рязани заметили скопление пожарных машин.
Официальной информации к данному моменту от МЧС не поступало. Подробности уточняются.
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