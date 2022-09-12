Пожар в школе №7 или задымление - пока никто официально не сообщает.

Поздно вечером 12 сентября у здания школы №7 (улица Николодворянская, 19/40) заметили несколько спецмашин ГУ МЧС России по Рязанской области. Фото с места происшествия КП-Рязань прислал очевидец.

«Насчитал семь машин. Огня не видно, но запах дыма чувствуется», - сказал источник.

Вечером 12 сентября у здания школы №7 в центре Рязани заметили скопление пожарных машин.

Официальной информации к данному моменту от МЧС не поступало. Подробности уточняются.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

Подпишитесь на наш канал в Telegram и будьте в курсе всех событий

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!