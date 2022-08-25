В причинах возникновения лесных пожаров в Рязанской области будут разбираться специалисты. Но уже сейчас говорят о возможных диверсиях.

В лесах Рязанской области, там, где локализуют крупные пожары, были умышленные поджоги. Такими фактами располагает МЧС России.

— Мы видим определенные диверсионные моменты. В голове пожара есть элементы умышленных поджогов, — заявил глава ведомства Александр Куренков. По его словам, в настоящее время обстановка в лесах Рязанской области тяжелая, но она полностью находится под контролем.

25 августа площадь, пройденная лесными пожарами в Рязанской области, достигла 15,2 га.. По сравнению с предыдущим днем она увеличилась сразу на 29%.

Ранее сообщалось, что при тушении лесных пожаров в Рязанской области вышли из строя восемь машин дорожных служб столицы. Об этом сообщил Комплекс городского хозяйства Москвы. Все произошло во время сильного порыва ветра.

Полностью ликвидировать пожар в Рязанской области специалисты прогнозируют за одну-две недели (читать подробнее).

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ

«Две недели назад лесной пожар затоптать можно было». Рязанцы недовольны действиями властей

В регионе продолжают гореть леса, а Москва присылает помощь в людях и спецтехнике (подробнее).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

Подпишитесь на наш канал в Telegram и будьте в курсе всех событий

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!