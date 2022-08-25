В причинах возникновения лесных пожаров в Рязанской области будут разбираться специалисты. Но уже сейчас говорят о возможных диверсиях.
В лесах Рязанской области, там, где локализуют крупные пожары, были умышленные поджоги. Такими фактами располагает МЧС России.
— Мы видим определенные диверсионные моменты. В голове пожара есть элементы умышленных поджогов, — заявил глава ведомства Александр Куренков. По его словам, в настоящее время обстановка в лесах Рязанской области тяжелая, но она полностью находится под контролем.
25 августа площадь, пройденная лесными пожарами в Рязанской области, достигла 15,2 га.. По сравнению с предыдущим днем она увеличилась сразу на 29%.
Ранее сообщалось, что при тушении лесных пожаров в Рязанской области вышли из строя восемь машин дорожных служб столицы. Об этом сообщил Комплекс городского хозяйства Москвы. Все произошло во время сильного порыва ветра.
Полностью ликвидировать пожар в Рязанской области специалисты прогнозируют за одну-две недели (читать подробнее).
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