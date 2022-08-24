«Две недели назад лесной пожар затоптать можно было». Рязанцы недовольны действиями властей

За рекой Кадь догорают леса. Ветер развернул огонь в сторону деревни Ольгино.

Уже вторую неделю горят леса Рязанской области. Вторую неделю, если отталкиваться от даты, обнародованной министерством природопользования региона - именно 15 августа огонь на земли лесного фонда пришел с территории Окского биосферного заповедника. следующий день власти ввели режим в Спасском районе, потом в Клепиковском и Рязанском, а областной центр окрестности на двое суток погрузились гаревой смог.

«В 2010-м чуднее было»

- Просим матерь божью помиловать нас. Святого пророка Илию просим, святого отца Серафима, - перечисляют наперебой всех святых две богомолицы - рабы божьи Наталья и Надежда, направляющиеся с иконами из деревни Деулино домой в Картаносово.

Между населенными пунктами два километра, и когда в деулинском храме служба, сестры стараются ее не пропускать. Там молятся, чтобы уберегли святые от лесных пожаров, а потом идут домой своеобразным крестным ходом.

Две картаносовские богомолицы искренне верят, что святые отведут огонь от населенных пунктов.

- Святой Серафим Чудотворец спасал наш дом от пожара несколько раз, из дома шел дым, приходили, но это был дым без огня, дом сохранился. И вот мы сейчас за веру наших предков так и продолжаем молиться. А когда в 2010 году были лесные пожары, то мы крестным ходом вокруг дома, поэтому наш дом в Картаносове уцелел, - рассказывает Надежда. - А сестра моя, - показывает на Наталью, - ходила с маленькой иконой Неопалимая Купина. Какие дома обошла, те не сгорели.

Кроме многочисленных святых местные жители, конечно, надеются и на спасателей, но понимают: «если бы москвичам плохо не стало» от смога, никто бы к нам колонны спецтехники не отправил.

- Да ладно, в 2010-м чуднее было, все горело кругом, выжили. А это разве пожар? Его две недели назад должны были затоптать ногами, и что? – разводит руками житель Деулина, не пожелавший назвать свое имя. Его дом стоит в десятке метров от моста через Пру. Именно там собрана часть подразделения спасателей из Москвы. - У нас все под контролем, говорят, - продолжает мужчина. - А сейчас техники понагнали, пылища в дома летит… Сначала пепел летел, теперь пыль, и окна не закрыть – духота. Если бы москвичам плохо не стало, фиг бы кто и приехал, - посмеивается пенсионер.

По его словам, пожар начался еще две недели назад, в начале августа, мол, местные мужики ездили за грибами, и уже тогда начинали бить тревогу.

- Звонили в 112 ровно две недели назад, никто ничего не предпринял. Точка [возгорания] была небольшая, 25 км отсюда. Ведь чёрте где началось, молния сухая стукнула в сосну на старом горельнике, еще 10-го года, и пошло. Лесничий в Кудоме сделал что мог, да что он может с лопатой да без воды.

За Кадью тлело и горело

Ситуация с лесным пожаром в Кудомском участковом лесничестве Спасского района продолжает оставаться самой сложной. Именно туда перекинулся огонь из Окского заповедника. Как сказал «Комсомолке» представитель минприроды, в Кудоме (не населенный пункт, а территория лесничества – Ред.) горит все, в том числе – вокруг моста через Пру.

- Горит и на той стороне моста, и на этой, но сам мост, удивительно, не пострадал, - сообщил чиновник. – Огонь то поднимается, то опускается, непонятно. Но, несмотря на то, что огонь еще не локализовали, угрозы населенным пунктам нет.

Лес после деулинского моста – территория нацпарка «Мещерский». На узкой дороге легковушке с огромным трудом удается разминуться с пожарными машинами. Редакционный водитель нервничает.

На узкой дороге разъхаться сложно, приходится договариваться.

- Вам дальше лучше не стоит, там «Уралы» носятся, трактора, верховой начнется, вы не уйдете, - советуют из встречного «Патриота». Для водителя – это сигнал, чтобы развернуться, припарковаться и затаиться в ожидании возвращения корреспондента.

Тогда еще пожар был километрах в семи-восьми от Деулина, за мостом через Кадь. На том участке огонь через речушку еще не перешел, но в других – уже бушевал.

- Дальше еще пара километров и будет кадьский мост, за ним уже территория охотхозяйств, там все полыхает, - говорят работники нацпарка, дежурившие на своей территории.За Кадью, и правда, пусть не полыхало, но тлело и дымило изрядно - к гаревому смогу добавился запах опаленной шерсти. Где-то огонь догладывал рухнувшие деревья…

«Собирайтесь, сгорите!»

- Причина? Знаю, но не скажу, - то ли в шутку, то ли всерьез, - ответил работник нацпарка. – Из Окского заповедника пошло, им виднее.

В причинах, конечно, предстоит разобраться компетентным специалистам. Но федеральный Рослехоз называет человеческий фактор, а правительство Рязанской области – природный. По словам зампреда Дмитрия Филиппова, лесной пожар пошел в регионе из-за сухой грозы. Это довольно опасное природное явление, при котором грозы не сопровождаются дождями или их выпадает совсем мало.

Работники нацпарка «Мещерский» во время короткого отдыха.

- Народ на собрании был, там пугали, сказали: «Собирайтесь, сгорите». Женщину идут, спрашивают: «Вы ждете пожара?» Нет. «А нам на собрании сказали ждать, придет. Вот, мол, машины пожарные стоят, возле них будьте. Пугали так, - передал один из жителей деревни Деулино. «Пугали» так местных еще 18 августа, но уже через три дня врио губернатора Рязанской области Павел Малков официально объявил о частичной эвакуации жителей деревни Деулино Рязанского района и деревни Ольгино Клепиковского района, назвав это мероприятие «временным отселением». Причина эвакуации - ухудшение погодных условий.

- Эвакуация необходима для безопасности людей и перегруппировки пожарно-спасательных подразделений для усиления защиты населенного пункта от возможного перехода огня, - отметили в ГУ МЧС России по Рязанской области.

Еще через некоторое время, после очередного заседания оперативного штаба власти решили эвакуировать и поселок Голованово Клепиковского района. Расположен он в семи-восьми километрах восточнее деревни Ольгино. Огонь на фоне непростых погодных условий подошел слишком близко к жилым домам.

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