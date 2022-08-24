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Происшествия24 августа 2022 12:26

«Две недели назад лесной пожар затоптать можно было». Рязанцы недовольны действиями властей

В регионе продолжают гореть леса, а Москва присылает помощь в людях и спецтехнике
Источник:kp.ru
За рекой Кадь догорают леса. Ветер развернул огонь в сторону деревни Ольгино.

За рекой Кадь догорают леса. Ветер развернул огонь в сторону деревни Ольгино.

Уже вторую неделю горят леса Рязанской области. Вторую неделю, если отталкиваться от даты, обнародованной министерством природопользования региона - именно 15 августа огонь на земли лесного фонда пришел с территории Окского биосферного заповедника. следующий день власти ввели режим в Спасском районе, потом в Клепиковском и Рязанском, а областной центр окрестности на двое суток погрузились гаревой смог.

«В 2010-м чуднее было»

- Просим матерь божью помиловать нас. Святого пророка Илию просим, святого отца Серафима, - перечисляют наперебой всех святых две богомолицы - рабы божьи Наталья и Надежда, направляющиеся с иконами из деревни Деулино домой в Картаносово.

Между населенными пунктами два километра, и когда в деулинском храме служба, сестры стараются ее не пропускать. Там молятся, чтобы уберегли святые от лесных пожаров, а потом идут домой своеобразным крестным ходом.

Две картаносовские богомолицы искренне верят, что святые отведут огонь от населенных пунктов.

Две картаносовские богомолицы искренне верят, что святые отведут огонь от населенных пунктов.

- Святой Серафим Чудотворец спасал наш дом от пожара несколько раз, из дома шел дым, приходили, но это был дым без огня, дом сохранился. И вот мы сейчас за веру наших предков так и продолжаем молиться. А когда в 2010 году были лесные пожары, то мы крестным ходом вокруг дома, поэтому наш дом в Картаносове уцелел, - рассказывает Надежда. - А сестра моя, - показывает на Наталью, - ходила с маленькой иконой Неопалимая Купина. Какие дома обошла, те не сгорели.

Кроме многочисленных святых местные жители, конечно, надеются и на спасателей, но понимают: «если бы москвичам плохо не стало» от смога, никто бы к нам колонны спецтехники не отправил.

- Да ладно, в 2010-м чуднее было, все горело кругом, выжили. А это разве пожар? Его две недели назад должны были затоптать ногами, и что? – разводит руками житель Деулина, не пожелавший назвать свое имя. Его дом стоит в десятке метров от моста через Пру. Именно там собрана часть подразделения спасателей из Москвы. - У нас все под контролем, говорят, - продолжает мужчина. - А сейчас техники понагнали, пылища в дома летит… Сначала пепел летел, теперь пыль, и окна не закрыть – духота. Если бы москвичам плохо не стало, фиг бы кто и приехал, - посмеивается пенсионер.

По его словам, пожар начался еще две недели назад, в начале августа, мол, местные мужики ездили за грибами, и уже тогда начинали бить тревогу.

- Звонили в 112 ровно две недели назад, никто ничего не предпринял. Точка [возгорания] была небольшая, 25 км отсюда. Ведь чёрте где началось, молния сухая стукнула в сосну на старом горельнике, еще 10-го года, и пошло. Лесничий в Кудоме сделал что мог, да что он может с лопатой да без воды.

За Кадью тлело и горело

Ситуация с лесным пожаром в Кудомском участковом лесничестве Спасского района продолжает оставаться самой сложной. Именно туда перекинулся огонь из Окского заповедника. Как сказал «Комсомолке» представитель минприроды, в Кудоме (не населенный пункт, а территория лесничества – Ред.) горит все, в том числе – вокруг моста через Пру.

- Горит и на той стороне моста, и на этой, но сам мост, удивительно, не пострадал, - сообщил чиновник. – Огонь то поднимается, то опускается, непонятно. Но, несмотря на то, что огонь еще не локализовали, угрозы населенным пунктам нет.

Лес после деулинского моста – территория нацпарка «Мещерский». На узкой дороге легковушке с огромным трудом удается разминуться с пожарными машинами. Редакционный водитель нервничает.

На узкой дороге разъхаться сложно, приходится договариваться.

На узкой дороге разъхаться сложно, приходится договариваться.

- Вам дальше лучше не стоит, там «Уралы» носятся, трактора, верховой начнется, вы не уйдете, - советуют из встречного «Патриота». Для водителя – это сигнал, чтобы развернуться, припарковаться и затаиться в ожидании возвращения корреспондента.

Тогда еще пожар был километрах в семи-восьми от Деулина, за мостом через Кадь. На том участке огонь через речушку еще не перешел, но в других – уже бушевал.

- Дальше еще пара километров и будет кадьский мост, за ним уже территория охотхозяйств, там все полыхает, - говорят работники нацпарка, дежурившие на своей территории.За Кадью, и правда, пусть не полыхало, но тлело и дымило изрядно - к гаревому смогу добавился запах опаленной шерсти. Где-то огонь догладывал рухнувшие деревья…

«Собирайтесь, сгорите!»

- Причина? Знаю, но не скажу, - то ли в шутку, то ли всерьез, - ответил работник нацпарка. – Из Окского заповедника пошло, им виднее.

В причинах, конечно, предстоит разобраться компетентным специалистам. Но федеральный Рослехоз называет человеческий фактор, а правительство Рязанской области – природный. По словам зампреда Дмитрия Филиппова, лесной пожар пошел в регионе из-за сухой грозы. Это довольно опасное природное явление, при котором грозы не сопровождаются дождями или их выпадает совсем мало.

Работники нацпарка «Мещерский» во время короткого отдыха.

Работники нацпарка «Мещерский» во время короткого отдыха.

- Народ на собрании был, там пугали, сказали: «Собирайтесь, сгорите». Женщину идут, спрашивают: «Вы ждете пожара?» Нет. «А нам на собрании сказали ждать, придет. Вот, мол, машины пожарные стоят, возле них будьте. Пугали так, - передал один из жителей деревни Деулино. «Пугали» так местных еще 18 августа, но уже через три дня врио губернатора Рязанской области Павел Малков официально объявил о частичной эвакуации жителей деревни Деулино Рязанского района и деревни Ольгино Клепиковского района, назвав это мероприятие «временным отселением». Причина эвакуации - ухудшение погодных условий.

- Эвакуация необходима для безопасности людей и перегруппировки пожарно-спасательных подразделений для усиления защиты населенного пункта от возможного перехода огня, - отметили в ГУ МЧС России по Рязанской области.

Еще через некоторое время, после очередного заседания оперативного штаба власти решили эвакуировать и поселок Голованово Клепиковского района. Расположен он в семи-восьми километрах восточнее деревни Ольгино. Огонь на фоне непростых погодных условий подошел слишком близко к жилым домам.

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