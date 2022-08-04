Микробы поражают печень и почки. Как попасть в больницу после купания в рязанских водоемах

Чтобы избежать в будущем походов к дерматологу, избегайте купаний с коровами, птицами и крысами. Фото: администрация Рязани.

Практически нет такого дня в году, когда в больницы Рязанской области не обращаются люди с жалобами на симптомы разных заболеваний, сопровождающихся то тошнотой, рвотой и поносом, то температурой без всякого кашля и насморка. Осмотрев пациента и получив первые данные обследования, врач надевает маску и говорит: «Вас нужно отправлять в инфекционное отделение».

Гепатитом А, который еще называют в народе «пищевой желтухой», в 2021 году заболело около 20 человек на 100 тысяч населения (то есть более 200 человек на всю Рязанскую область с населением 1,08 млн человек). По сравнению с 2020 годом наблюдался рост, а в 2022-м Роспотребнадзор предсказал сохранение этой тенденции.

Кишечными инфекциями болеют почти вдесятеро больше: 191 человек на 100 тысяч населения (это чуть побольше, чем в 2020 году, но в полтора раза меньше, чем в 2019-м).

Заболевших летом рязанцев врачи всегда долго и строго допрашивают, какую пищу они принимали, какую воду или молоко пили. Надо выявить источник заражения - это поможет уберечь людей в будущем. Обязательно осведомляются также, в каких водоемах они купались.

И это ключевой момент - ведь заглотить микробы проще простого именно во время летнего пляжного отдыха.

Кто знает, что делают с берегами водоемов

Уржинское озеро - одно из популярных мест отдыха для тех, кто выезжает из Рязани поплавать в Мещеру. До него из города всего 50 километров, так что автовладельцу нетрудно добраться туда и обратно в один день. Но в нынешнем году в воду людей не пускают: расставили таблички с запретом на купание.

- А что случилось? - спрашивают приехавшие.

- Микробиологический показатель какой-то не сошелся. Загрязнение опасное, - отвечают на спасательном посту, который вообще-то не уполномочен отвечать на санитарно-эпидемиологические темы.

Администрация Рязанского района дала разъяснение, что один из показателей, которые замерял Роспотребнадзор при обследовании пляжей в начале июня, оказался превышен по сравнению с СанПиНом более чем в два раза.

Местное население, которое довольно быстро находит свои объяснения всем проблемам, кивает на прошлогодние работы по расчистке берега озера от камышей и мусора. Именно тогда вход в воду запретили в первый раз.

- Кто знает, что натворила там эта бригада рабочих! - глубокомысленно заявляют жители Рязанского района.

- И что каждый год творят отдыхающие, - добавляют экологи, вспоминая закрытие озера Ласковского в 2020 году по тем же причинам.

Но оказалось, что все дело в… кислороде (читать подробнее).

С коровами купаться нельзя, с крысами тоже

Впрочем, чаще всего заразу по водоемам разносит не человек. Инфекционисты и санитарные врачи знают сотни историй о купании в одном водоеме с коровами.

- Именно поэтому сейчас проходят полицейские рейды по пойменным озерам, мимо которых ходят стада. Купающихся оттуда буквально прогоняют, - рассказывает врач 1-й категории Михаил Асташонков. - Ведь корова может переносить и микробы, и паразитов, и вирусы. А ее не научишь ежедневно мыться и ходить в туалет там, где положено.

Бруцеллез и лептоспироз - вот еще две бактериальные опасности, которые передаются людям от скота. Микробы, забираясь в ослабленный организм, поражают печень и почки. Причем тут воду можно не глотать: если на коже раны и ссадины, коварная лептоспира может проникнуть в человека через них. Вскоре возникают головная боль и жар, начинает болеть живот, затем краснеют глаза и возникает желтуха.

- И все, никакого самолечения, срочно к врачу, - комментирует Михаил Асташонков. - Это не шутки, болезнь связана с угрозой жизни и здоровью. Вот если от уточек подхватите церкариоз, там за жизнь можно не бояться. Но все равно к дерматологу, скорее всего, обратитесь.

Это заболевание связано с купанием недалеко от водоплавающих птиц. Паразиты, живущие у птиц на перьях, не перейдут на человека, но дадут аллергическую реакцию в виде мелкой зудящей красной сыпи на коже. Здравствуй, дерматолог!

- А еще мы имеем дело с кишечным иерсиниозом, - рассказывает доктор Асташонков. - Это острое инфекционное заболевание сначала с поражением желудочно-кишечного тракта, но иногда позже распространяющееся на другие органы. Микроб, который его вызывает, находится в родстве с чумной палочкой. А разносят эту заразу крысы.

Так что если кто-то увидит, что в пруду или озере плавает усатая головка и рулит хвостиком - лучше отойти от этого пруда подальше.

К чему-то люди привыкают.

В Рязанском районе, например, уже много лет запрещено купаться в реке Листвянке. И люди соблюдают запрет: они своими глазами видят, как в этот водоем сливаются все стоки города Рязани - пусть даже и прошедшие очистку, но все-таки иногда содержащие вредные вещества в большей концентрации, чем положено. Из-за этого превышения потом часто идут суды.

Роспотребнадзор советует: что должно настораживать

Практически ежегодно управление Роспотребнадзора по Рязанской области выпускает рекомендации по выбору водоема для купания. Это МЧС с полицией делают ставку на рейды с разгоном купающихся в неположенных местах - врачи понимают, что всех не разгонишь.

- В воде, - перечисляют санитарные врачи, - можно заразиться гепатитами А и Е, холерой, дизентерией, сальмонеллезом, эшерихиозом и даже брюшным тифом… Любители закапываться в песок рискуют заразиться глистными инвазиями… Не купайтесь при наличии ран и ссадин на коже… Во время купания не глотайте воду, так как в организм бактерии чаще всего попадают через рот при заглатывании воды.

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