Все дело в кислороде. Стало известно, чем опасна вода в Уржинском озере под Рязанью. Фото: администрация Рязанского района.

Последний раз воду на Уржинском озере брали 29 июня, сообщает «Пресса» со ссылкой на начальника отдела по делам ГО и ЧС администрации Рязанского района Андрея Недельского.

«К сожалению, коэффициент химического потребления кислорода – один из основных показателей – в 2,5 раза превысил предельно допустимый уровень», - отметил специалист.

По результатам исследования Центр гигиены и эпидемиологии заключил, что вода не соответствует санитарно-гигиеническим требованиям, поэтому купаться в водоеме не рекомендуется.

Ранее чиновники по непонятным причинам скрыли от общественности, что конкретно обнаружили в озере, указав «по одному из показателей выявили превышение более, чем в два раза» (читать подробнее).

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