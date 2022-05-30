Если чайка над прудом парит, значит рядом не спит дерматит. Рязанцам объяснили, где лучше не купаться, чтобы не подхватить заразу

Четыре совета по выбору водоема для купания. Фото: администрация Рязани.

1 июня 2022 года в Рязани официально открывается купальный сезон. Как отметили городские чиновники, все пять пляжей уже готовы, но купаться можно исходя из погодных условий, а также когда на пляже поднимут специальный желтый флаг «Купаться разрешено».

Между тем региональное управление Роспотребнадзора дало четыре совета рязанцам по выбору водоема. В какую воду лучше не входить, чтобы не подхватить заразу:

- если в пруду плавают утки, гуси или вокруг летают чайки, то такой водоем не подходит человеку для купания. Птицы сбрасывают в воду личинки, которые могут вызвать у человека церкариоз в виде кожной сыпи и аллергический дерматит;

- если поверхность озера цветет, а возле берега много водорослей. В таких водоемах созданы прекрасные условия для размножения паразитов. Один из них – адолексари, которая попадая в организм человека, превращается в ленточного червя;

- если рядом с водоемом находятся сельхозугодья или свалка, это значит, что с поверхностными ливневыми стоками в реку или озеро попадают биогенные загрязнители: яйца гельминтов аскарид, тениид, кишечные палочки, сальмонеллы и многие другие возбудители инфекционных и паразитарных болезней;

- если рядом с водоемом автомобильная магистраль, то в воду с потоками ливневых дождей могут попасть тяжелые металлы, которые могут отравить человеческий организм.

Санитарные врачи особо отмечают, что опасности в виде заразы ожидают купальщиков не только в прудах и озерах, но в водоемах с проточной водой.

Отметим, что над Борковскими карьерами часто летают чайки, а рядом проходит Северная окружная дорога.

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