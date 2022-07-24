«Мы едем не за рыбой, а за победой!» ФК «Рязань» крупно обыграл на выезде ФК «Сахалин»

Через мгновение Ислам Евлов сделает счет 0:2.

ФК «Рязань» добился первой победы в новом сезоне Второй лиги, крупно обыграв на выезде ФК «Сахалин». Играли рязанские футболисты на удивление легко, казалось, не было ни многочасового перелета, смены поясов и акклиматизации – забили в первом тайме два мяча, должны были забивать во втором не меньше трех, но решились на один. Сделали главное, не отдали игру как в Липецке и спокойно довели до победы. Забивали Эдуард Рубчинский (с передачи Андрея Щербакова), Ислам Евлоев и Вадим Шепелев.

Второй гол заслуживает подробностей: 19-летний рязанец Роман Петрухин встретил на своей половине поля 21-летнего сахалинца Олега Булатникова, легко отобрал у него мяч и начал голевую атаку. Пас в штрафную на Муслима Бамматгереева, тот в одно касание под удар Евлоеву. Ислам не промахнулся.

«Я благодарю ребят за самоотдачу. Не просто играть так рано утром по нашему времени. Но они дисциплинированно сыграли. По качеству игры все было тоже неплохо, создали моменты хорошие. Несколько моментов не забили», - цитирует главного тренера ФК «Рязань» Дмитрия Сережкина sopka.ru.

Из интересного:

1. Перед игрой один из представителей рязанского клуба сказал «КП-Рязань», мы едем на Сахалин не за рыбой, а за победой.

2. В составе ФК «Сахалин» выступает воспитанник рязанского футбола Георгий Журавлев. Против своей бывшей команды Георгий сыграл, даже забил гол, но судьи увидели офсайд. Больше у нападающего ничего не получилось, впрочем, как и у всей линии атаки островитян. Заменили Георгия на 81 минуте.

Георгий Журавлев перед матчем против своей бывшей команды. Фото: ФК "Сахалин".

3. Рязанский нападающий Вадим Шепелев забил первый гол в своей профессиональной карьере. Муслим Бамматгереев пробил штрафной, вратарь неловко отпустил мяч перед собой и Шепелев успел на добивание.

4. Первый матч в составе ФК «Рязань» провел 19-летний вратарь Никита Янович, воспитанник томского футбола. Опыта в Рязань отправился набираться из казанского «Рубина».

5. Наконец-то увидели в деле «рязанского Ромелу Лукаку» - нападающего Вячеслава Пурака. Ранее пресс-служба поторопилась сообщить, что игрок подписал контракт, произошло это только 21 июля.

Во втором тайме Пурак вышел на замену и имел три отличных момента, чтобы забивать, но либо промахивался, либо выручал вратарь. Нацеленность на ворота нашего нового форварда вселяет оптимизм.

«Ничего-ничего, Слав, попадешь еще!» - подбадривал новичка по ходу игры главный тренер Дмитрий Сережкин.

Следующую игру ФК «Рязань» проведет дома 30 июля. В гости в Рязань приедет ФК «Сахалинец» из Москвы. Команду создал видеоблогер Михаил Литвин, родившийся в Южно-Сахалинске (более 9 млн подписчиков в YouTube).

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