ФК «Рязань» преподнес Липецку подарок ко Дню металлурга, проиграв местным «сталеварам»

Савелий Копылов забивает единственный мяч в ворота липецкого "Металлурга".

16 июля стартовал сезон 2022-2023 во Второй лиге, группе 3.1. ФК «Рязань» приехал в Липецк, накануне главного праздника местных жителей – Дня металлурга, и… должен был выигрывать. И должен был это сделать еще в первом тайме.

Сразу после гола новичка команды Савелия Копылова, прекрасно разобравшегося с защитником, и пробив в ближний угол ворот, рязанцы могли забивать еще неоднократно. Попадали в крестовину, когда вратарь только глазами провожал мяч, промахивались мимо ворот, не замыкали прострелы… Как скажет после матча главный тренер ФК «Рязань» Дмитрий Сережкин, должны были вести 0:5. Но привезли в итоге из Липецка поражение – 2:1.

Во втором тайме после углового Антон Белов сравнял счет, а спустя четверть часа левша Андрей Алексеев мощно пробил правой ногой из-за штрафной – победа «сталеваров» ко Дню металлурга.

— Продолжается повторение прошлого сезона, имеем моменты, но не забиваем. В первом тайме должны были вести 0:4 как минимум, а то и 0:5. Но пропускаем со стандартов, и в прошлом году была эта болезнь. Не доигрываем эпизоды, вратари почему-то боятся выходить. Не хватает, наверное, уверенности, мастерства еще, — посетовал главный тренер ФК «Рязань» Дмитрий Сережкин.

Из интересного. ФК «Металлург» вышел играть, имея на скамейке запасных лишь одного человека. Целую группу игроков клуб не успел заявить.

— Наигрывали один состав, не успели потренироваться с новым [составом], поэтому для нас это была скорее не игра, а эмоции, — отметил главный тренер ФК «Металлург» Сергей Первушин.

Использовали единственную замену липчане уже ведя в счете, против «Рязани» больше и не понадобилось.

Следующую игру ФК «Рязань» проведет также на выезде. Рязанцев будет принимать ФК «Сахалин», за который выступает воспитанник рязанского футбола, нападающий Георгий Журавлев. Это должно быть интересно.

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