«Он такой же габаритный, постоянно цепляется за мячи». ФК «Рязань» пополнил нападающий типажа Ромелу Лукаку

У Вячеслава Пурака нет планок по голам, но чем больше, тем лучше. Фото: пресс-служба ПФК «Кызылташ»

ФК «Рязань» подписал контракт с 25-летним нападающим Вячеславом Пураком, выступавшего в Премьер-лиге КФС (Крымского футбольного союза). В своем последнем сезоне на полуострове в составе ПФК «Кызылташ» из Бахчисарая, Пурак занял второе место в клубе по системе гол+пас, забив девять мячей и отдав три голевые передачи. К слову, пятое место в общем рейтинге бомбардиров Премьер-лиги. Один из голов Вячеслава стал лучшим голом месяца своей команды:

Родился Вячеслав Пурак 16 ноября 1996 года в небольшом городе Гулистан в Узбекистане, там и начал заниматься футболом. В 12 лет поступил футбольную академию ФК «Бунёдкора» из Ташкента, выступал за молодежный состав, дубль, привлекался к основе, был задействован за основной состав. Позже были аренды в узбекском «Андижане», крымском ФК «ТатБарс», ну и, пожалуй, самый лучший отрезок в карьере – ПФК «Кызылташ». И это несмотря на тяжелую травму, которая выбила игрока на несколько месяцев.

«Несчастный случай, травма на ровном месте. На одной из тренировок неудачно приземлился, подвернул ногу, и, как оказалось - перелом. Переживал, было тяжело, скрывать не буду. Месяц был в гипсе, после чего начал заниматься с профессиональным реабилитологом. Первое время, считай, учился ходить заново. Затем постепенно давал нагрузку ноге и приступил к беговым упражнениям. У меня была запредельная мотивация вернуться еще сильнее», - рассказывал Вячеслав Пурак пресс-службе ПФК «Кызылташ».

К слову, из форвардов его типажа футболисту импонирует нападающий сборной Бельгии Ромелу Лукаку.

«Он такой же габаритный, как и я, постоянно цепляется за мячи и навязывает борьбу сопернику», - заметил Пурак.

Что еще нужно знать рязанским болельщикам о Вячеславе Пураке:

- очень эмоциональный нападающий, не всегда может держать эмоциональный баланс. Однажды получил прямую красную карточку уже после окончания матча;

- к критике относится спокойно, если она обоснована. В противном случае начинает спорить и отстаивать свою точку зрения;

- планок по голам у форварда нет - чем больше, тем лучше;

- учится на инженера, все свободное время посвящает учебе.

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