Перфекционист с нулевым рейтингом врача. Что известно о новом вице-губернаторе Рязанской области Артеме Бранове

Артем Бранов стал вице-губернатором Рязанской области. Фото: МФЦ Саратовской области.

5 июля 2022 года Артема Бранова назначили вице-губернатором Рязанской области. Объявил об этом решении на заседании регионального правительства врио губернатора Павел Малков.

«Перфекционист, добивается высоких результатов. Сделал возглавляемую им региональную сеть МФЦ одной из лучших в стране», - так охарактеризовал Малков своего протеже из родного Саратова.

Сделал лучший МФЦ в России

Новый вице-губернатор Рязанской области Артем Бранов родился 10 ноября 1985 года в Башкирии.

В 2009 году окончил Саратовский государственный медицинский университет, еще через несколько лет - Саратовскую государственную юридическую академию.

С 2009 по 2013 год Бранов трудился в Саратовской ОКБ, потом недолго в больнице №5 в должности рентгенолога. Отметим, что на специализированных порталах, где активно обсуждают медиков, у врача-рентгенолога Артема Бранова нулевой рейтинг и ни одного отзыва. Попросту говоря, как специалист с высшим медицинским образованием будущий чиновник ничего о себе в интернете не оставил – ни хорошего, ни плохого.

По всей видимости, виной тому желание сменить сферу деятельности. Именно с 2014 года Бранов начал взбираться по чиновничьей карьерной лестнице: пару лет замещал должность специалиста-эксперта отдела методического обеспечения Департамента госрегулирования в экономике минэкономразвития РФ, работал в министерстве финансов Саратовской области, даже исполнял обязанности замминистра, но возглавить полноценно удалось только региональный МФЦ, о чем и упомянул врио губернатора Павел Малков.

Артему Бранову удалось за короткий срок сделать саратовское МФЦ лучшим в России.

«Мои документы» - это настоящая гордость Саратовской области. По оценке и самих саратовцев, и федеральных чиновников, качество обслуживания, оперативность и комфортность получения услуг у нас всегда на высоте. Именно поэтому саратовский МФЦ признали лучшим в стране», - отметила в 2018 году тогдашний министр экономического развития Саратовской области Юлия Швакова. К слову, сейчас чиновница возглавляет управление координации и развития статистического учета Росстата. Возможно, еще один претендент на пост в правительстве Рязанской области.

Кресло в МФЦ – брату, сам в Москву

В марте 2018 года директор МФЦ Артем Бранов участвовал в Саратовском экономическом форуме «Движение только вперед!» Был там и директор департамента государственного управления Минэкономразвития РФ Павел Малков. Спустя несколько месяцев Малков возглавил Росстат, а еще через некоторое время к нему в Москву перебрался и Артем Бранов, на должность начальника управления делами Росстата. Кстати, после отъезда Артема Анатольевича в столицу саратовское МФЦ возглавил уже Михаил Анатольевич. Тоже Бранов.

Брат Артема Бранова - Михаил Антольевич, нынешний руководитель саратовского МФЦ. Фото: КП-Саратов.

Сложно сказать, какими конкретно делами управлял будущий вице-губернатор Рязанской области в Росстате, но согласно последним сведениям о доходах, в 2021 году Бранов заработал 6 млн 797 тысяч рублей. У него в собственности квартира площадью 82,4 кв. метров и все. Супруга катается на BMW X4 и заработала за этот же период 1 млн 306 тысяч рублей.

Годом ранее у Артема Бранова доход составлял 15 млн 697 тысяч рублей, из них более 9 млн рублей – субсидия. Благодаря ей и своим деньгам приобрел квартиру, видимо, о которой шла речь выше. На иждивении четы Брановых один ребенок.

Павел Малков и Артем Бранов в марте 2018 года на экономическом форуме в Саратове. Фото: МФЦ Саратовской области.

Одним из направлений деятельности вице-губернатора Рязанской области будет повышение эффективности работы муниципальных и государственных учреждений и предприятий. Бранов будет активно вовлечен в вопросы строительства ключевых объектов инфраструктуры и социальной сферы.

«Попросил вице-губернатора сразу включиться в работу», - сказал Малков.

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