Артем Бранов стал вице-губернатором Рязанской области

Артем Бранов назначен на должность вице-губернатора Рязанской области.

Артем Бранов назначен на должность вице-губернатора Рязанской области. Об этом решении на заседании регионального правительства 5 июля объявил врио губернатора Павел Малков.

Экс-начальника управления делами Росстата, то есть бывшего подчиненного Павла Малкова, прочили на должность с конца июня. 4 июля у Артема Бранова был последний рабочий день в Федеральной службе государственной статистики.

Чтобы рассказать, кто такой Артем Бранов, КП-Рязань публиковала о нем краткую справку. 36-летний чиновник родился в Башкирии, но фактически является выходцем из Саратова, где получил медицинское, а затем и юридическое образование. Карьеру на государственной службе начал в 2014-м с должность специалиста-эксперта отдела методического обеспечения Департамента госрегулирования в экономике минэкономразвития РФ. После этого работал в саратовских министерствах и возглавлял местное управление МФЦ.