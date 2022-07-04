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Политика4 июля 2022 10:57

Прочимый в вице-губернаторы Рязанской области Артем Бранов покинул Росстат

Некоторые связывают это с переходом на работу к бывшему начальнику Павлу Малкову
Источник:kp.ru
Прочимый в вице-губернаторы Рязанской области Артем Бранов покинул Росстат.

Прочимый в вице-губернаторы Рязанской области Артем Бранов покинул Росстат.

4 июля стало последним рабочим днем в Федеральной службе государственной статистики для Артема Бранова. Об этом «МедиаРязани» сообщили в пресс-службе ведомства.

Ранее Бранов упоминался как претендент на должность вице-губернатора Рязанской области. Врио губернатора Павел Малков, до своего назначения возглавлявший Росстат, - бывший руководитель Бранова.

В Росстате Бранов занимал должность начальника управления делами. Ранее КП-Рязань публиковала краткую справку о нем. Если вкратце, 36-летний Артем Бранов — выходец из Саратова, где окончил местный медицинский госуниверситет, а затем юридическую академию. Чиновничью карьеру начал в 2014 году.