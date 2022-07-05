Павел Малков (справа) прокомментировал назначение Артема Бранова (слева) вице-губернатором Рязанской области.

Павел Малков прокомментировал назначение Артема Бранова вице-губернатором — первым заместителем председателя правительства Рязанской области. Посты, посвященные новому кадровому решению, появились на официальных страничках врио губернатора в социальных сетях.

«Перфекционист, добивается высоких результатов. Сделал возглавляемую им региональную сеть МФЦ одной из лучших в стране», - такую характеристику Малков дал своему протеже.

Прежде в Федеральной службе государственной статистики Артем Бранов, будучи начальником управления делами ведомства, работал под руководтсвом Павла Малкова. По словам врио губернатора, Бранов имеет «серьезный управленческий опыт работы как на региональном уровне, так и в федеральных ведомствах».

Одним из направлений работы вице-губернатора Малков обозначил повышение эффективности работы муниципальных и государственных учреждений и предприятий.

«С каждым из них надо предметно разбираться, предлагать план развития, чтобы вывести деятельность на новый уровень», - конкретизировал глава региона.

Напомним, Минэкономразвиятия РФ поставило Рязанскую область на 82 место из 85 по качеству предоставления электронных государственных и муниципальных услуг.

Также, исходя из слов врио губернатора, Артем Бранов будет активно вовлечен в вопросы строительства ключевых объектов инфраструктуры и социальной сферы.

«Попросил вице-губернатора сразу включиться в работу», - говорится в комментарии от имени Малкова.