Конкурс на замену освещения в Рязани попал под жесткую критику градозащитников

Ранее в Рязанской гордуме озвучивалась информация, что для замены освещения депутаты выбрали светильники, установленные на улице Шевченко. Фото: http://rgdrzn.ru/

Активисты адресовали открытое письмо главе администрации Рязани Елене Сорокиной по поводу замены городского освещения. В нем анализируется конкурс на замену светильников в Московском районе города, объявленный Дирекцией благоустройства 8 февраля на 95,5 млн рублей. Определенно стоящую внимания публикацию разместило ВООПиК за подписью зампредседателя рязанского отделения Игоря Кочеткова.

Авторы обращают внимание Елены Сорокиной сразу на несколько моментов. Первый из них связан с неполнотой размещенной заказчиком документации. В частности, описание объекта закупки не содержит принципиальных светотехнических характеристик светильников, а проекта нет как такого. Вместо минимальных значений мощности и светового потока дирекция указала максимальные, что открывает огромный простор для сомнительных манипуляций:

«Формулировка «светильник не более 250 Вт» означает, что и светильник мощностью в 20 Вт также - не более 250 Вт», - заметили градозащитники.

Опасения подтверждает обоснование начальной цены контракта. В файле содержится информация, что примерно половина из более чем 5300 светильников имеют номинал в 35 Вт. При этом проводится параллель с провальным энергосервисным контрактом 2014 года (нынешнее освещение – его «заслуга»), по которому установленные в Московском районе светильники были даже мощнее от 36 Вт (521 штука из 5067) и выше.

Еще один из аспектов – заказчик прописал обязательные габаритные размеры осветительных приборов вплоть до миллиметра, что, как говорится в статье, «не нормируется ни одним ГОСТом и никоим образом не влияет на нормативы освещенности дорог и тротуаров». Нестыковки обнаружены и с требованием о наличии индивидуальных контролеров у части светильников. Авторы приходят к выводу, что это делается для «выставления барьеров другим игрокам, не имеющим договоренностей с заказчиком». Потенциальным интересантом, исходя из упомянутых особенностей, авторы считают компанию МГК «Световые Технологии», продукция которой подходит под описания.

Световая температура всех приборов, указанных в материалах закупки, будет не теплее 4000 Кельвинов. В публикации приводится аргумент, что «во Франции и других европейских странах запрещены светодиодные уличные светильники свыше 2700 Кельвинов как вредные для здоровья людей».

Также авторы делают акцент на пункт проекта контракта, согласно которому обязательства подрядчика по замене освещения прекращаются 31 декабря 2022 года, а на светильники прописана всего-навсего двухлетняя гарантия.

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Известно, что такие установлены на участке улицы Шевченко, но производителя и модель власти не указали (подробнее).