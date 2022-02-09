В Московском районе Рязани заменят больше 5000 светильников и добавят новых

Дирекция благоустройства города заказала замену 5200 светильников и установку 152 новых в Московском районе Рязани. Открытый конкурс на сумму 95,5 млн рублей размещен 8 февраля на сайте госзакупок.

Среди 5200 светильников, которые подлежат замене, 1470 должны быть оснащены индивидуальными контроллерами управления. Что касается новых, ими хотят осветить пешеходные переходы на 40 улицах.

Работы, согласно проекту контракта, надлежит выполнить в течение 90 дней со дня его заключения. Определить поставщика планируется 4 марта.

Ранее администрация Рязани заявляла заключить договор лизинга для замены освещения в Рязани на 7 лет с объемом платежей не более 500 млн рублей (подробнее).