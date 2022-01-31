Три совета, заболевшим омикроном: рязанский врач прогнозирует рост тяжелобольных

В ближайшее время в больницах Рязани возможен резкий прирост поступлений «тяжелых» пациентов. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В рязанских больницах ожидают рост поступлений тяжелобольных пациентов. Тревожные прогнозы дают специалисты-медики.

— В настоящее время мы наблюдаем две картины, — рассказывает врач-инфекционист ОКБ имени Семашко Елена Сорока. — Как и раньше, к нам поступают непривитые люди с достаточно тяжелым течением заболевания, нуждающиеся и в противовирусной терапии, и в кислородной поддержке. Но появились и пациенты, ранее провакцинированные, с относительно легким течением.

По словам врача, последние лучше реагируют на терапию, многие из них не нуждаются в респираторных мероприятиях, а главное - быстрее выздоравливают.

— Мы понимаем, что это заслуга проводимой вакцинации, — продолжает Елена Викторовна. — Она не может на 100% защитить от новой коронавирусной инфекции, но она серьезно облегчает течение заболевания, даже если это омикрон.

Врач-инфекционист больницы имени Семашко Елена Сорока считает, что обстановка с COVID-19 остается в Рязани серьезной.

Три совета врача-инфекциониста, заболевшим коронавирусом:

- в первые часы и дни заболевания необходимо принимать противовирусные препараты;

- соблюдать постельный режим;

- пить витамины, воду и обязательно наблюдаться у участкового терапевта.

Что касается здоровых людей, важно продолжать избегать места массового скопления людей, носить маски или респираторы, регулярно мыть руки.

— Кроме того, не забывайте укреплять иммунитет с помощью закаливания, ешьте пищу, богатую витаминами, больше гуляйте на свежем воздухе, — рекомендует врач. — И по-прежнему, основной мерой профилактики остается вакцинация против COVID-19.

Ранее заместитель главного врача больницы №11 города Рязани Татьяна Трунина сообщила, что тяжелое течение омикрона встречается реже, однако новый штамм распространяется стремительно – он заразнее почти в четыре раза, «поэтому мы все с вами встретимся с этой инфекцией». А в Рязани заработали бесплатные пункты экспресс-тестирования на COVID-19 (подробнее с адресами и графиком работы).

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