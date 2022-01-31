Врач рязанской больницы №11 сообщила, что всем придется встретиться с омикроном

Заместитель главного врача ГКБ №11 города Рязани Татьяна Трунина рассказала о том, как распространяется в областном центре новый штамм коронавируса.

- Тяжелое течение «омикрона» действительно встречается реже, однако новый штамм распространяется стремительно – он заразнее почти в четыре раза, поэтому мы все с вами встретимся с этой инфекцией, - отметила медик.

Также Татьяна Трунина обратила внимание, что в эту волну количество заболевших будет намного больше. Тяжелых и смертельных случаев может быть очень много и, к сожалению, даже у переболевших в легкой форме мы видим серьезные последствия и осложнения.

Вместе с тем, официальная статистика пока не подтверждает слова Труниной – смертность и госпитализация в процентном соотношении по сравнения с предыдущей волной коронавируса заметно ниже.