Загородный дом, где, возможно, жил генерал Иван Перов, продается на "Авито" за 35 млн рублей.

Под Рязанью, на берегу реки Старицы, в курортном поселке Солотча продается загородный дом за 35 млн рублей. Как пояснил «КП-Рязань» источник в сфере недвижимости, в этом доме когда-то жил генерал, бывший начальник УВД России по Рязанской области Иван Перов.

Дом расположен на берегу реки Старицы.

«Такой дом, действительно, продается. Насколько я помню, владельцем дома является другой человек. Был ли когда-то юридическим владельцем именно генерал Перов, сказать не могу. Возможно, что владельцев в разные времена было несколько», - сообщил собеседник.

Бассейн, бильярдная и несколько спален: дом погибшего генерала Перова продают за 35 млн рублей

Как указано в описании, общая площадь дома - 551 кв. метров, а расположен он на участке 24,5 соток. Имеется собственный выход в сосновый лес и тропинка к речке. Там можно искупаться и порыбачить.

Просторная кухня.

В доме имеются: кухня-гостиная, спальня на первом этаже и несколько спален на втором этаже. Несколько санузлов. Кроме того, есть бильярдная, бассейн, спортзал, а также системы отопления и водоочистки на цокольном этаже.

Загородный дом генерала Перова в Солотче оценили в 35 млн рублей.

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Все фотографии с интернет-сервиса для размещения объявлений «Авито».

В доме имеется несколько санузлов.

Рабочий кабинет.

Бильярдная в доме, где, возможно, жил генерал Иван Перов.

Бассейн в доме.

Вечером 8 августа 2021 года в загородном доме курортного поселка Солотча под Рязанью обнаружили тело бывшего начальника УМВД России по Рязанской области Ивана Перова с огнестрельной раной. Рядом находился наградной пистолет Макарова. Генерал-майор был еще жив, медики сделали все, чтобы спасти его, но спустя пару часов он скончался. Ему было 70 лет (читать подробнее).

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