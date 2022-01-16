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Недвижимость16 января 2022 16:57

Бассейн, бильярдная и несколько спален: дом погибшего генерала Перова продают за 35 млн рублей

Загородный дом генерала Перова в Солотче оценили в 35 млн рублей
Источник:kp.ru
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Загородный дом, где, возможно, жил генерал Иван Перов, продается на "Авито" за 35 млн рублей.

Загородный дом, где, возможно, жил генерал Иван Перов, продается на "Авито" за 35 млн рублей.

Под Рязанью, на берегу реки Старицы, в курортном поселке Солотча продается загородный дом за 35 млн рублей. Как пояснил «КП-Рязань» источник в сфере недвижимости, в этом доме когда-то жил генерал, бывший начальник УВД России по Рязанской области Иван Перов.

Дом расположен на берегу реки Старицы.

Дом расположен на берегу реки Старицы.

«Такой дом, действительно, продается. Насколько я помню, владельцем дома является другой человек. Был ли когда-то юридическим владельцем именно генерал Перов, сказать не могу. Возможно, что владельцев в разные времена было несколько», - сообщил собеседник.

Бассейн, бильярдная и несколько спален: дом погибшего генерала Перова продают за 35 млн рублей

Бассейн, бильярдная и несколько спален: дом погибшего генерала Перова продают за 35 млн рублей

Как указано в описании, общая площадь дома - 551 кв. метров, а расположен он на участке 24,5 соток. Имеется собственный выход в сосновый лес и тропинка к речке. Там можно искупаться и порыбачить.

Просторная кухня.

Просторная кухня.

В доме имеются: кухня-гостиная, спальня на первом этаже и несколько спален на втором этаже. Несколько санузлов. Кроме того, есть бильярдная, бассейн, спортзал, а также системы отопления и водоочистки на цокольном этаже.

Загородный дом генерала Перова в Солотче оценили в 35 млн рублей.

Загородный дом генерала Перова в Солотче оценили в 35 млн рублей.

По всем вопросам о покупке можно смело обращаться на сайт Avito.

Все фотографии с интернет-сервиса для размещения объявлений «Авито».

В доме имеется несколько санузлов.

В доме имеется несколько санузлов.

Рабочий кабинет.

Рабочий кабинет.

Бильярдная в доме, где, возможно, жил генерал Иван Перов.

Бильярдная в доме, где, возможно, жил генерал Иван Перов.

Бассейн в доме.

Бассейн в доме.

Вечером 8 августа 2021 года в загородном доме курортного поселка Солотча под Рязанью обнаружили тело бывшего начальника УМВД России по Рязанской области Ивана Перова с огнестрельной раной. Рядом находился наградной пистолет Макарова. Генерал-майор был еще жив, медики сделали все, чтобы спасти его, но спустя пару часов он скончался. Ему было 70 лет (читать подробнее).

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