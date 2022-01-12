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Общество12 января 2022 9:12

Мэрия ищет желающих взять в аренду участок земли в Солотче под строительство

Рязанцы могут до 10 февраля подать заявление и получить участок для ИЖС
Источник:kp.ru
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Мэрия ищет желающих взять в аренду участок земли в Солотче под строительство.

Мэрия ищет желающих взять в аренду участок земли в Солотче под строительство.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Рязани начался прием заявлений от жителей, желающих взять в аренду земельный участок в поселке Солотча. Соответствующую информацию обнародовала городская администрация.

Где конкретно расположен участок площадью 1385 кв. метров, чиновники публично не сообщили, но заверили, что ознакомиться со схемой расположения участка можно в управление земельных ресурсов и имущественных отношений.

Важный момент, земля предоставляется в аренду под индивидуальное жилищное строительство (ИЖС).

Заявления принимаются по адресу: улица Введенская, 107 до 10 февраля.

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