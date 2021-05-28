Экс-директора рязанского «Водоканала» подозревают в незаконном доходе в 34 млн рублей

Насколько известно «КП-Рязань», в настоящее время депутат находится на свободе. Фото: Иван ВИСЛОВ

Несколько дней назад следователи СУ СК России по Рязанской области возбудили уголовное дело в отношении бывшего директора МУП «Водоканал», а ныне депутата Дядьковского сельского поселения Рязанского района Романа Мощенкова. Об этом «КП-Рязань» сообщил собственный источник.

По предварительным данным, с 2014 по 2016 год во время исполнения государственного оборонного заказа по ремонту и обслуживанию военной техники, подозреваемый получил более 34 млн рублей. Проблема в том, что 58-летний директор ООО «Росвоенсервис (еще одна должность коммерсанта – Ред.) не имел соответствующей лицензии. В этом уверены оперативники, но работа по сбору доказательств еще продолжается.

В настоящее время идет расследование по части 2 статьи 171 УК РФ («Незаконное предпринимательство»), однако официально в СК данную информацию не подтверждают. Впрочем, и не опровергают.

Роман Мощенков встал у руля муниципального предприятия «Водоканал» после отставки Олега Штефана в сентябре 2019 года. На время его работы пришлась одна из самых резонансных за последние годы коммунальных проблем Рязани – «рыбный» запах воды и другие претензии к ее качеству.

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