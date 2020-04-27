У рязанского «Водоканала» - новый и.о. директора

27 Апр 2020 2020-04-27T17:22:10+03:00

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В МП «Водоканал города Рязани» вместо Романа Мощенкова обязанности начальника стал исполнять Андрей Акулов. Он также значится в должности заместителя по перспективному развитию и энергосбережению.

Официально Мощенков ушел на больничный, сообщили «Комсомолке» в администрации города. При этом в составе руководства на официальном сайте «Водоканала» он больше не значится.

Напомним, Мощенков встал у руля муниципального предприятия после отставки Олега Штефана в сентябре 2019 года. На период его работы пришлась одна из самых резонансных за последнее время коммунальных проблем – «рыбный» запах воды в городе и другие претензии к ее качеству.

ИСТОЧНИК KP.RU