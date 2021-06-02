Жителя Подмосковья, пытавшегося зарезать двоих взрослых и ребенка, будут судить в Рязани

Позже парень признал свою вину. Фото: пресс-служба СУ СК РФ по Рязанской области.

Сотрудники СК завершили расследование уголовного дела, возбужденного в отношении 25-летнего жителя Московской области. Мужчину подозревают в покушении на убийство двоих взрослых и пятилетнего ребенка.

Кровавое преступление произошло в минувшем сентябре в квартире одного из домов на улице Есенина. Молодой человек познакомился с девушкой по интернету и приехал в гости на несколько дней. В ночь на 16 сентября он нанес своей «возлюбленной» и всем членам ее семьи многочисленные раны ножом, после чего похитил мобильные телефоны потерпевших и скрылся.

Пострадавших нашли утром с множественными колото-резаными ранами. В квартире находились 69-летний пенсионер, 27-летняя девушка и ее пятилетний сын. Их жизни удалось спасти лишь благодаря своевременной и грамотной медицинской помощи.

Криминалисты изъяли на месте происшествия ряд улик, главной из которых стало орудие преступления. Буквально по горячим следам удалось установить личность подозреваемого – им оказался житель Московской области 1995 года рождения. Подозреваемого задержали в Подмосковье и отправили в Рязань.

Позже появились подробности этого дикого преступления. Как сообщил «КП»-Рязань» коллега задержанного, мужчина только накануне устроился грузчиком на один из рязанских хлебозаводов. После своей первой рабочей смены он пришел домой к девушке, с которой проживал последние несколько дней.

- Сначала все было нормально, они выпили немного, девушка легла спать, а проснулась от ударов. Он бил ее молотком по голове. Говорят, он перед этим покурил «солей» каких-то или еще какую дрянь. Ну а потом уже схватился за нож, - рассказал тогда знакомый молодого человека.

Правда, информация о том, что подозреваемый находился под воздействием наркотиков, в итоге не подтвердилась, а на преступление парень, как выяснилось, решился из-за ссоры.

В пресс-службе регионального СК отметили, что «следствием собрана исчерпывающая доказательственная база, в связи с чем по уголовному делу утверждено обвинительное заключение, дело направлено в суд для рассмотрения по существу».

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