Ошеломляющие результаты экспертизы: какой творог делают в Рязани и области

Эксперты попробовали ответить на важный вопрос, какой творог в Рязани самый лучший. Фото: Олег ЗОЛОТО

На праздник Пасхи традиционно красят яйца и пекут куличи. А также готовят из творога с добавлением масла, изюма и прочих вкусняшек пасху, символизирующую Гроб Господень. Для нее берется лучший творог. Чтобы выяснить, какой продукт из представленных в рязанских магазинах наиболее качественный, «Комсомолка» провела собственное исследование.

От прилавка до лабораторного стола

Для экспертизы мы купили девять образцов творога жирностью 9% и один - 5% (этот производитель, из г. Сасово, жирнее не делает). Кроме сасовского, в нашей сумке-холодильнике оказался творог из Старожилова, Мурмина, Рязани («Амка»), а также торговых марок «Жито», «Проня», «Эковакино». Еще один местный производитель был новичком нашего исследования - творог тумского молокозавода. Иногородний производитель был марки «Красная цена» (Калужская область), зарубежный – из белорусского Витебска.

Весь творог был в стенах редакции переупакован под видеозапись в пластиковые пронумерованные контейнеры. И в таком виде мы отправили его на экспертизу в Рязанскую областную ветлабораторию, где должны были провести исследование на его кислотно-жировой состав, являющийся показателем натуральности продукта. Но была и вторая партия…

Творог, который прошел исследование. Фото: Александр КАРАВАЕВ

Когда на вкус и цвет товарищей нет

Вторую часть творога мы предоставили на «слепую» дегустацию среди сотрудников редакции. Задача у коллег была такая – описать свои вкусовые ощущения и выделить два, на их взгляд, самых лучших образца. И вот что получилось.

Образец №1 («Тума»). Консистенция мажущаяся, приятная, легкая кислинка. Один дегустатор отметил легкий хвойный аромат.

Образец №2 («Сасово»). Безвкусный и суховатый.

Образец №3 («Мурмино»). Напоминает самодельный. Но все в один голос заявили: кислый! Хотя день выработки совпадал с днем покупки (свежак!), и остальное время он лежал в холодильнике (кроме пары часов в термосумке в машине, но на улице в тот день было всего +6 градусов).

Образец №4 («Жито»). Вкус есть, но нейтральный. Хорошая консистенция. Натуральный продукт - навозом пахнет (один человек)!

Образец №5 («Эковакино»). Рассыпчатый (хотя позиционировался как обычный). Хороший вкус. Кому-то показался сладковатым, а кому-то - солоноватым.

Образец №6 («Амка»). Походит на адыгейский сыр, пахнет сывороткой. Водянистый.

Образец №7 («Красная цена»). Неприятный, с крупинками. Такое ощущение, что старый творог смешали со свежим.

Образец №8 («Проня»). Кисловатый, маслянистый, вязкий. Ореховый привкус.

Образец №9 («Старожилово»). Пахнет свежим молоком, чувствуется жирность. Привкус муки.

Образец №10 («Витебск», Белоруссия). Будто сделан из не пастеризованного молока, запах пантенола. Водянистый. Это не творог (двое)!

При этом номера образцов для дегустации не всегда совпадали с номерами контейнеров, отправленных на экспертизу.

Творог, который прошел исследование. Фото: Александр КАРАВАЕВ

Больше всего нашим дегустаторам понравился творог «Эковакино» - 7 голосов, на втором месте «Проня» - 3 голоса, по 2 голоса получили Старожилово, Сасово и Тума, по одному - «Жито» и «Красная цена». Мурминский и белорусский творог не понравился никому.

Как видим, мнения разделились. Но вкус - понятие субъективное. А реальное качество творога может показать только лабораторное исследование.

Раскрученный бренд - не гарантия качества. Даже наоборот

Через десять дней пришли результаты экспертизы (см. таблицу). Самым идеальным признан творог, произведенный в Туме, - новичок наших исследований. Показатели трех из шести основных жирных кислот (миристиновая, олеиновая и пальмитиновая) у него лучше, чем у всех остальных, а еще по одной кислоте, стеариновой, они оказались равными в идеале с Мурмино (3-е место в рейтинге). Жаль, что победитель нашего рейтинга продается в Рязани только в одной сети, в «Барсе», и в других магазинах его не найдешь. «Серебро» досталось творогу из Старожилова.

Таблица качества рязанского творога №1

А вот продукция из братской Белоруссии в этот раз стоит ближе к подвалу рейтинга.

Правда, если мы в 2020 году проверяли раскрученную «Минскую марку» (2-е место в 20-м году), то в этом году взяли другого производителя, из Витебска. Так что наличие надписи «Сделано в Республике Беларусь», вопреки расхожему мнению, не является гарантией суперкачества. Но все-таки их продукция соответствовала стандартам.

В аутсайдерах списка - «Проня» (нарушения по двум основным кислотам) и победитель народной дегустации - «Эковакино» (нарушения по трем основным и одной не учитываемой в рейтинге кислотам). Фальсификат? Не хотелось бы в это верить…

- В трех образцах есть отклонения по отдельным кислотам, однако данные значения попадают в пределы погрешности, - говорит эксперт по молоку и молочной продукции Рязанской областной ветеринарной лаборатории Григорий Заболотин. – Все отклонения никак не связаны с фальсификацией молочного жира, а связаны либо с особенностью пород КРС или, как правило, чаще всего, с особенностью рационов кормления КРС. Образец №5 – свидетельствует либо о молоке, из которого вырабатывается творог, Джерсейской породе КРС («Вакинское агро», к примеру), либо это частный продукт - фермерский, со своими особенностями.

Под №5 у нас шло как раз «Эковакино»…

- А почему свежий по всем внешним показателям (информации на этикетке) и при надлежащих после покупки условиях хранения творог оказался кислым?

- В этом случае могли просто переклеить этикетку, - считает Григорий, - за такое время творог прокиснуть не может.

Таблица качества рязанского творога №2

Тем не менее продукция брендов «Проня» и «Эковакино» оставила вопросы. Редакция направит обращение в Россельхознадзор и прокуратуру с просьбой провести более тщательную проверку.

Так что ориентироваться на результаты дегустации или лабораторных исследований - решать вам.

МНЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТА

- Сколько можно съесть пасхи без ущерба для здоровья?

- При приготовлении пасхи в творог добавляют сливочное масло, сахар, изюм. Все это резко повышает калорийность конечного продукта, - говорит врач-диетолог Светлана Арканова, - поэтому безопасным количеством можно считать всего 100-150 граммов. Если заменить сахар большим количеством сухофруктов и не добавлять масло, то можно съесть до 200 граммов.

- А какая польза у обычного творога и когда его лучше употреблять?

- Творог - отличный источник полноценного белка. Но для лучшего его усвоения употреблять его следует в первой половине дня, особенно людям в возрасте.

ДРУГАЯ ВЕРСИЯ

С победителем рейтинга не все чисто?

Жители поселка, где, по данным нашей экспертизы, делают лучший творог, усомнились в его качестве.

- Вам просто повезло, что вы попали на хорошую партию, - говорит тумчанин Александр С., - для жителей нашего поселка не секрет, что на молокозаводе любят экспериментировать с добавками растительного жира. И мы к его продукции относимся с недоверием.

В то же время в 80-90-е годы в Туме делали просто обалденный творог - существовавшее в те годы в Клепиковском районе многочисленное молочное стадо обеспечивало завод высококачественным и экологически чистым сырьем.

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