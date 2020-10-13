Какое сливочное масло самое натуральное?

Для экспертизы были отобраны 10 образцов сливочного масла.

Ответ человека, что ему на хлеб с маслом хватает, стал синонимом его уверенного финансового положения. Особую символичность это высказывание приобрело, когда в последние годы сливочное масло увеличилось в цене, а пачки с этим продуктом немного похудели. Поэтому получить некачественный продукт за свои кровные денежки вряд ли кто желает.

Чтобы наши читатели имели представление, что за масло лежит на наших прилавках, мы закупили шесть образцов «Традиционного» сливочного масла заявленной жирностью 82,5% – «Мурмино», «Окарека», «Проня», «Амка», «Минская марка» и фермерское, купленное на Центральном рынке. Приобрели также и четыре образца крестьянского масла жирностью 72,5% – «Старожилово», «Ухолово», «Бежин луг» и «Жито».

Когда на вкус и цвет товарищей нет

После покупки все образцы масла были переложены в пронумерованные контейнеры, дабы эксперт не мог проявить и доли симпатии к определенной марке. А поскольку для экспертизы достаточно 150 граммов, было принято решение отрезать от каждого куска чуть-чуть, и провести дегустацию среди сотрудников редакции. И вот какие отзывы мы получили.

Образец № 1. Масло с горчинкой. Ничего особенного, вкус пустой. Привкус «оцинкованного ведра». Кстати, на упаковке этого масла дата изготовления оказалась не проставлена. Может нам подсунули лежалый продукт?

Образец № 2. Обычное масло. Жирное. Классика жанра, так сказать.

Образец № 3. Жирное, структура неоднородная. Имеет привкус топленого молока и ореха.

Образец № 4. Нейтральный вкус. Немного солоноватое, но съедобно. Вкус не сливочный.

Образец № 5. Отдает хлевом. Вкус неприятный, кислый, чем-то напоминает вкус плохого плавленого сырка.

Образец №6. Насыщенный молочный вкус, просто объедение. Приятное. Наверное, самое жирное из всех представленных образцов.

Образец № 7. Специфический, приятный вкус. Немного водянистое, и слегка кисловатое, но эта кислинка приятная.

Образец № 8. Безвкусное и водянистое.

Образец № 9. Сладковатое, но по консистенции походит на замазку. Очень нежное, но нет сливочного послевкусия.

Образец № 10. Самое желтое из всех образцов. Даже эксперт, принимавший его, усомнился, а не маргарин ли мы ему привезли? Однако дегустаторы оценили его очень насыщенный сливочный вкус, напоминающий вкус кондитерского крема в старых добрых советских тортах. Автор сравнил его со вкусом знаменитого московского пломбира за 48 копеек.

Кто же скрывался за номерами образцов? 1 – «Мурмино», 2 – «Амка», 3 – «Проня», 4 – «Минская марка» (Белоруссия), 5 – «Окарека», 6 – фермерское (ИП Лайкевич), 7 – «Старожилово», 8 – «Ухолово», 9 – «Бежин луг» (Тула), 10 – «Жито».

Что показало вскрытие?

Поле такого разнообразия вкусов было очень интересно, что же дадут результаты экспертизы.

Мы проверяли кислотно-жировой состав, ведь по его спектру можно легко определить, добавляли ли при производстве растительный жир или нет. Но у большинства образцов все оказалось в норме. И лишь у двух немного превышены показатели масляной кислоты. Но, как выяснилось, в этом нет ничего страшного.

– Показатель масляной кислоты говорит о том, что использовался именно молочный жир, – говорит эксперт по молоку и молочной продукции Рязанской облветлаборатории Григорий Заболотин, – поэтому если его немного больше нормы, это даже хорошо. А вот если бы масляной кислоты было меньше нормы, то возникли бы подозрения на фальсификацию. И еще важно обратить внимание на соотношение олеиновой и пальмитиновой кислот.

По результатам экспертизы самым близким к идеалу по кислотно-жировому составу среди «Крестьянского» масла оказалась продукция Старожиловского молкомбината, а среди «Традиционного» масла – из поселка Мурмино. Аутсайдер дегустации оказался самым лучшим по составу! Может, мы уже отвыкли от вкуса настоящего масла, и нам естественный вкус стал не по душе? Парадокс, на который пока ответа нет.

Результаты экспертизы масла «Традиционного».

Результаты экспертизы масла «Крестьянского».

КСТАТИ

Хочешь узнать качество масла – заморозь его!

В советское время почему-то считалось, что если масло, вынутое из морозилки, крошится, значит, оно низкого качества. Как оказалось, дело обстоит с точностью до наоборот.

В масле, в зависимости от сорта, содержится от 15% до 25% воды. При низкой температуре вода кристаллизуется, в результате чего масло становится ломким. А вот при производстве маргарина всю влагу удаляют , и крошиться он не может.

МНЕНИЕ ДИЕТОЛОГА

Нина Срослова, кандидат медицинских наук:

– В сливочном масле содержится около 80-85% молочного жира. 50% жирных кислот, содержащихся в сливочном масле, составляют насыщенные жирные кислоты. Высокое содержание пальмитиновой кислоты в молочном жире способствует повышению уровня холестерина в крови в большей степени, чем жиры из мяса животных и птиц.

В связи с этим количество молочных жиров рекомендуется ограничивать в питании при атеросклерозе высоком риске развития сердечно-сосудистых заболеваний и ожирении до 10 граммов в сутки.

Тем не менее, молочный жир относится к основным пищевым веществам и является обязательным компонентом в сбалансированном питании. Молочный жир является источником энергии (12 г – 90 ккал), участвует в пластических процессах, является источником многих биологически активных веществ – фосфолипидов и витаминов А, Dибета-каротина. Сливочное масло лучше не подвергать термической обработке, а добавлять в готовые блюда или намазывать на хлеб.