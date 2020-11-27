Экспертиза рязанского молока: когда цена не оправдывает качества

Проверка качества молочной продукции в лаборатории. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Центральной России до недавних пор наличие молока в доме являлось показателем уверенного минимального достатка. Хлеб и молоко на столе - значит, с голоду не умрем. Сейчас, конечно, стол гораздо разнообразнее, но молоко у многих граждан постоянно присутствует в холодильнике и в качестве дежурного напитка, и как будущего компонента для различных блюд - от каш до блинов и сдобной выпечки.

В советское время у нас было молоко только трех видов: разливное, бутылочное и в пакетах. О разнообразии производителей речи не шло - пили то, что делал местный завод. С одной стороны, была минимальная гарантия его натуральности, а с другой, о качестве продукта говорить было сложно - воровство процветало на всех стадиях производства, и до потребителя доходил, мягко говоря, не совсем тот напиток, что выдавала корова.

На рязанских прилавках встретишь молоко не только из столицы региона, но и из райцентров области, других областей России и даже из-за рубежа. Фото: Евгения ГУСЕВА

Сейчас же производителей море. И на рязанских прилавках встретишь молоко не только из столицы региона, но и из райцентров области, других областей России и даже из-за рубежа. Есть возможность купить и фермерский продукт, например, у частников на рынке или на ярмарке выходного дня. Но соответствует ли молоко на прилавках требованиям качества?

Наперекор народной мудрости

«Дорого да мило, дешево да гнило», - говорят в народе. Но применимо ли это к молоку? Ведь цена на него может отличаться в разы. Мы закупили 10 образцов этого продукта. Самое дешевое молоко, 40 рублей за литр, продавал молкомбинат из Мурмина, а самое дорогое было фермерское, с рынка по цене 80 рублей за литр. Хэндмэйд не может стоит дешево, так по крайней мере, считается. Кроме того, в нашей корзине оказалось молоко марок «Каждый день» (бренд «Ашана», производится в Брянской области), «Эковакино», «Мещерские росы», «Жито», «Минская марка» (республика Беларусь), «Амка», а также Старожиловского и Сасовского молочных комбинатов.

Все молоко было перелито в одинаковые пронумерованные пластиковые бутылки и отправилось на исследование в Рязанскую областную ветеринарную лабораторию, где должны были провести исследования по кислотно-жировому составу, а также определить массовую долю жира (другими словами, не разбавляют ли молоко).

Как оказалось, не все производители честны перед потребителями. Жирность на 0,2% ниже заявленной оказалось у двух молочников, причем один из них указал, что жирность его молока может достигать шести с лишним процентов, но на деле оказалась даже меньше нижнего предела. Как нам пояснили в лаборатории, это могло произойти из-за того, что часть жира осталась на стенках первоначальной упаковки, то есть потерялось при переливе из одной тары в другую.

Кислотно-жировой состав также не порадовал. У «Жито» и «Сасово» оказались немного завышены показатели пальмитиновой кислоты, а у «Эковакино» занижен показатель стеариновой кислоты.

- В зимний период происходит изменение кормовой базы животных, что может отражаться на некоторых показателях жирности, - говорит эксперт по молоку и молочной продукции Рязанской облветлаборатории Григорий Заболотин, - например, происходит добавка в корм жирных растительных продуктов, того же подсолнечника, и особенно рапса.

Десять образцов молока готовы к переливанию в обезличенную тару для последующей отправки на экспертизу. Фото: Марина МИХЕЕВА

Но самым плохим оказалось фермерское молоко. Просто дисбаланс по кислотно-жировому составу! И при этом оно - самое дорогое!

Нам удалось поговорить с производителем и продавцом данного продукта. Результаты экспертизы его удивили.

- У меня все нормально. Надоил, охладил, разлил в тару и привез. Никаких дополнительных добавок не использую. Почему такие результаты - объяснить не могу.

В ветлаборатории высказали свою версию насчет дисбаланса кислот в фермерском молоке.

- Если бы продукт был фальсифицирован растительным или животным жиром, то были бы сильно изменены показатели масляной кислоты, - считает Григорий Заболотин, - да и линолевая кислота ушла бы вверх значительно, а тут ее содержание даже ниже нормы. В данном случае, скорее всего, использовали сухое молоко или же есть проблемы со здоровьем животных. Но о фальсификации животным или растительным жиром здесь речи не идет.

Кислотно-жировой состав молока из рязанских магазинов.

Детям - молоко, взрослым - сыр!

Уже долгое время не утихают споры о пользе и вреде молока. Особенно для взрослого населения.

- Человеческий организм устроен так, что может усваивать цельное молоко только в детском возрасте, - считает врач-диетолог Светлана Арканова, - у взрослых оно усваивается плохо. У многих людей оно не усваивается вообще! Поэтому употреблять его в чистом виде взрослым я бы не советовала. А в составе блюд, добавки в чай или кофе - вполне. Но лучше употреблять кисломолочные продукты - творог и сыр. И немаловажный момент - нельзя использовать молоко как лекарственное средство при простудных заболеваниях, ибо оно способствует повышенному слизеобразованию.

ВЕРСИИ

Сорок лет назад в Великобритании была разработана кормовая добавка для животных, сделанная в виде высокопористых гранул полисахаридов, насыщенных пальмовым маслом. С помощью этой добавки можно значительно поднять жирность молока коровы, только это будет не молочный жир, а пальмовый. Он всасывается в организме коровы и может выделяться молочной железой.

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