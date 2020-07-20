В какой тушенке мясо придется искать

Наступило лето, а значит вместе с ним пришла пора выездов на природу, дачу и рыбалку. Но чем питаться, находясь далеко от дома, причем так, чтобы получить побольше энергии длительного действия. Хороший вариант - взять с собой консервы. И первое, что приходит в голову – это тушенка.

А МНОГО МЯСА В БАНКЕ?

Покупая этот продукт, не знаешь, что за содержимое может оказаться внутри. Конечно, можно купить тушенку в стеклянной банке, поскольку в ней вроде все видно. Однако это не совсем так. Дело в том, что в такую тару мясо накладывается вручную, а значит, ничто не мешает положить к стенкам хорошие куски, а в середину банки – плохие. Приблизительно также недобросовестные продавцы в супермаркетах фасуют куски мяса по лоткам, когда на лицевой стороне мы видим хороший срез, а на стороне подложки оказывается жир, сухожилия и кости.Но так ли это с тушенкой?

Некоторые советуют потрясти банку, мотивируя это тем, что если содержимое бултыхается, то значит в банке много жидкости, а мяса мало. Только вот не со всякой тушенкой такое возможно. Со свиной – вполне, ибо жир этого животного легкоплавкий, и уже при комнатной температуре превращается в кремоподобную массу. Температура плавления говяжьего жира – около 45 градусов, и он более плотный. А значит, не булькающие говяжьи консервы могут оказаться просто большим комком жира…

ЕЛИ, НО...

В начале года в рыбацкой группе одной из соцсетей мы провели опрос, какую тушеную говядину предпочитают брать с собой наши рыбаки. Мы выбрали четыре самые известные: белорусскую (город Калинковичи), курганскую, елинскую и йошкар-олинскую), плюс четверых производителей из Рязанской области («Жито», «Соколовские колбасы», «Авангард» и «Скопинский мясокомбинат»).Все – сделаны по ГОСТу, высшего сорта. Проверили по внешним признакам – белорусская явно бултыхалась, что говорило о наличии крупного куска посреди банки, скопинская, елинская и житовская – характерно булькали, а курганская, йошкар-олинская, соколовская и авангардовская не издавали ни звука. После чего банки были пронумерованы и с поверхности удалены все признаки, обозначающие принадлежность к конкретному производителю, и отправлены на экспертизу в Рязанскую областную ветеринарную лабораторию, где образцы проверили на содержание мяса, жира и соли. Результаты оказались удивительными. Причем как с хорошей, так и с негативной стороны.Но самое главное – мясо есть. Вопрос в другом – сколько?

- Когда вскрываем жестяную банку с консервами мясными, видим, что содержимое состоит из мышечных тканей, жира, бульона, специй в виде лаврового листа, перец душистый, возможны частицы лука, - говорит независимый товаровед-эксперт, к.т.н., доцент Елена Аксенова. -Затем, содержимое упаковки с продуктом разделяем на составляющие компоненты и определяем их массовую долю для каждой упаковочной единицы (банки). Если количество массовой доля мяса и жира соответствуют регламентированным требованиям, а значение массовой доли жира превышает регламент, это указывает на то, что производитель сэкономил на самом дорогостоящем ингредиенте - мясе (мышечной ткани).

Больше всего мяса и жира оказалось в тушенке производства сельхозпредприятия «Авангард» - 69%, правда 19 из них приходилось на жир, а его, согласно стандартам, не должно быть более 17%. Но чистого мяса – половина банки, что является одним из лучших результатов.

Самой постной, и самой мясной оказалась тушенка из Храпово, производитель – Соколовские колбасы.

Полностью соответствовали стандартам консервы из Кургана, белорусских Калинковичей и марки «Жито». Уральский образец оказался самым жирным из них.

Тушенка из Йошкар-Олы точно попала в норматив по содержанию мяса и жира, но последнего оказалось больше, чем нужно.

В консервы из Скопина наоборот немного не доложили мяса, зато доля жира составила всего 8%. Неудивительно, что эти консервы громче всех булькали. Возможно производителю стоит делать свою тушенку чуть пожирнее, тогда она будет и сытней, и войдет в рамки, предусмотренные ГОСТом.

А вот консервы из подмосковного Елино разочаровали – мяса в них оказалось всего около четверти от массы содержимого. Мы за свои кровные фактически покупаем мясной бульон.

ДЛЯ РАЗНЫХ СЛУЧАЕВ - РАЗНАЯ ТУШЕНКА

Как мы видим, в основном производители придерживаются установленных стандартов, а если и есть отклонения, то они незначительны и не всегда говорят о низком качестве продукта (кроме продукции из Елино).

Но немаловажно и то, для каких случаев вы используете консервы. Тут уже начинает играть определенную роль упаковка.

На дачу. С соблюдением определенных мер предосторожности можно взять консервы в стеклянной таре. Если вы просто отдыхаете – стоит обратить внимание на «Соколовские колбасы» и «Жито», вторые сделаны в банке с завинчивающейся крышкой, что очень удобно. Если предстоит физическая работа – то тушенку от «Аванграда», за дополнительные калории из жира организм скажет спасибо.

На рыбалку.Если едите на машине –стоит взять с собой уже упомянутые образцы, плюс белорусскую или курганскую тушенку. Последняя, кстати, оказалось самой выгодной по стоимости грамма мяса на грамм продукта. При пеших переходах стекло отменяется – ведь есть определенный риск остаться в один момент с горой стекла и жира. К тому же стекло плохо утилизируется, и банки из-под тушенки придется нести назад. А сделанные из жести можно просто обжечь в костре и потом закопать.

В турпоход. Тут действует принцип: как полопаешь - так и потопаешь. Пригодится продукт пожирнее. Отлично подойдет курганская тушенка, а также производства Йошкар-Олы. К тому же консервные банки из столицы Марий Эл сделаны из алюминия, а значит легче, и утилизируются элементарно – расплавляются в костре, превращаясь в шлак.

МНЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТА

Светлана Арканова, врач-диетолог:

- Мясные консервы, как и любое переработанное мясо, не годится для ежедневного потребления, хотя бы потому, что в них содержится довольно большое количество соли. А для выездов на природу подойдет вполне. И лучше выбирать не свиную, а говяжью тушенку, ибо в ней меньше жира.

КСТАТИ

Мясные консервы в СССР считались стратегическим продуктом и направлялись сначала на снабжение армии и в госрезерв, а поступали в открытую продажу только тогда, когда до истечения срока годности оставалось меньше года.

Во время Великой Отечественной войны солдаты Красной Армии на фронте питались главным образом тушенкой американского производства, язвительно прозванной «второй фронт». За годы войны американцы поставили в СССР более двух миллиардов банок мясных консервов, когда советская промышленность смогла произвести только немногим более 400 миллионов.

По рассказам очевидцев, ограниченный контингент советских войск в Афганистане снабжали в основном свиной тушенкой, для предотвращения воровства: продать свинину в мусульманской стране немыслимо и сродни самоубийству. Так что кадр из фильма «9 Рота», когда солдат хватает две банки тушенки и бежит в кишлак менять их на спички – художественный вымысел чистой воды. Говяжью тушенку в Афгане получали только офицеры КГБ и ГРУ – для расплаты с местной агентурой.

Лидеры по результатам экспертизы.

Аутсайдеры по результатам экспертизы.

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