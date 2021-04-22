Власти Рязанской области уверены, что серьезного напряжения вокруг скопинского маньяка в обществе нет

Губернатор считает, что никаких жалоб из-за Виктора Мохова. Фото - Youtube: СобчакДок.

Губернатор Рязанской области Николай Любимов рассказал в интервью РИА «Новости», что серьезного напряжения вокруг персоны скопинского маньяка в обществе нет. Глава региона добавил, что не получал от жителей райцентра никаких жалоб из-за Виктора Мохова.

«Полиция докладывает, что достаточно серьезно контролируют его, и нет каких-то опасений у них, потому что контроль налажен», - сообщил Любимов.

Напомним, в настоящий момент региональный СК проводит доследственную проверку по обращению жертв скопинского маньяка в правоохранительные органы. Следователи опрашивают всех, с кем контактировал Виктор Мохов после своего освобождения: соседями, журналистами, родственниками. В список тех, кого приглашали на беседу в СК, был даже бывший следователь по особо важным делам Дмитрий Плоткин.

Ранее одна из жертв освободившегося преступника Екатерина Мартынова выразила опасения из-за освобождения скопинского маньяка, которыми она делилась с журналистами. Позже руководитель управления СК России по Рязанской области Владимир Никешкин предложил Екатерине защиту.

В 14 лет Екатерину Мартынова и ее подругу по несчастью 17-летнюю Елену Самохину извращенец похитил и держал в самодельном бункере с 2000 по 2004 годы, используя их как наложниц. Мохова осудили на 17 лет лишения свободы. Отсидев, он вернулся домой - в город Скопин Рязанской области, где для него установили некоторые ограничения: никаких ночных прогулок, массовых мероприятий, выездов без ведома полиции.

Тем временем, 15 апреля в Скопинском районном суде рассматривался иск местного райотдела полиции о дополнении административных ограничений для Виктора Мохова. Полицейские хотели, чтобы на мужчину наложили дополнительные ограничения. Среди них – запрет на посещение баров и ресторанов, а также общение со СМИ.

Однако судом административный иск был удовлетворен лишь частично. Требования о запрете посещения общепитов и общения со СМИ были отклонены, а вот отмечаться в полиции Мохов теперь должен будет чаще. Вместо двух раз в месяц – четыре.

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Тем временем полиция потребовала ограничить общение Виктора Мохова с журналистами (подробнее).

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