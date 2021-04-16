Несли службу рядом с Ельциным: рязанец рассказал о службе в Президентском полку

Ветераны возлагают цветы к памятнику Победы.

В этом году свое 85-летие отмечает уникальная воинская часть — Президентский полк России. И так случилось, что это знаменательное событие кремлевцы решили отметить в нашем городе. На рязанскую землю съехались порядка сотни человек из Москвы, Брянска, Владимира, Воронежа, Челябинска, Кургана, Смоленска, Самары, Нижнего Новгорода, Ярославля, Твери, Кирова, Курска и Тулы. Ветераны возложили цветы к памятнику Победы, посетили Музей истории холодного оружия, Музей истории ВДВ и Рязанский кремль.

Все они – не просто сослуживцы, а настоящие братья по оружию. Военнослужащих Президентского полка объединяет главная задача – обеспечение безопасности первых лиц государства и сохранность важнейших объектов Кремля.

Солдат полка можно увидеть на Параде Победы, в карауле у Вечного огня у Могилы Неизвестного солдата, на церемонии инаугурации президента. Эти бравые парни постоянно у всех на виду, в каком-то смысле они являются визитной карточкой Москвы и всей России. Поэтому к желающим попасть на службу в Президентский полк предъявляют жесткие требования. Биография кандидата должна быть кристально чистой — неприемлемы судимости, приводы в полицию, постановка на учет в правоохранительных органах. Серьезным минусом также будет наличие вредных привычек.

Сослуживцы Президентского полка у мемориала Победы в Рязани.

Поведение будущего кремлевца должно быть образцовым, большое внимание уделяется его моральным принципам и желанию служить Родине. Разумеется, призывник должен иметь и отличные физические характеристики: крепкое здоровье, высокий рост, острые зрение и слух.

«Славна богатырями земля Русская», однако честь служить в элитном подразделении выпадает не каждому. Андрей Царев, ветеран Кремлевского полка, рассказал «КП»-Рязань» о своей службе в элитном подразделении.

— Меня призвали на службу в 1993 году. Сначала все было как обычно, прошел медкомиссию, был приписан к десантному подразделению. Через некоторое время вызвали в военкомат и поставили перед фактом, что меня отбирают в президентский полк. Увозили нас с «Рязани-2», в Москве пересадили в автобус. Долго ехали, в окно смотрим — лес какой-то. Привезли в военный лагерь. Там два месяца проходили курс молодого бойца. Потом я проходил службу во взводе химической защиты.

— Тренировки были тяжелые?

— Да, тренировки были тяжелые, и их было много. В частности, строевая подготовка, без нее никак. Воин-кремлевец должен ходить идеально. Но еще более важно – он должен отлично разбираться в том, чем занимается. Занятия проходили каждый день, плюсом — стрельбища.

— А как дело обстояло с дедовщиной?

— Я еще перед службой посмотрел фильм «Делай раз» про дедовщину. Когда мы ехали в Москву, думали, что попадем в такую же тяжелую атмосферу, тем более это были 90-е годы. Но, на удивление, ничего подобного не было. Как между собой, молодыми, так и со старшими мы отлично ладили. Конечно, между «старыми» и «молодыми» разницу чувствовали. Но такого, чтобы приходилось обслуживать кого-то, не было.

Андрей Царев, ветеран Кремлевского полка.

— В чем главное отличие Президентского полка от других родов войск?

— Президентский полк – это элита. Безусловно, каждый считает свое подразделение элитой, каждое из них предназначено для выполнения определенных задач. Президентский полк выполняет свою задачу, которую ни один другой род войск не сможет выполнить — это охрана Московского кремля и первых лиц государства. Кремлевцы всегда на виду, всегда должны быть безупречными.

— На каких мероприятиях довелось нести службу?

— В 1995 году мы участвовали в параде на Поклонной горе. Наш полк стоял прямо напротив трибуны Ельцина, мы несли службу рядом с ним. В остальном… Куда Родина пошлет. У нас в полку не принято говорить, на каких объектах довелось побывать.

— Сказалась ли служба в Президентском полку на вашей дальнейшей жизни?

— Конечно. Кремлевский полк — это огромная ответственность и дисциплина. После демобилизации я вернулся в Рязань. Поработал полгода на ТКПиО, затем ушел в милицию. Девять лет отработал в конвойном батальоне, затем перевелся в отряд ОМОН. Дослужился до звания майора, командовал саперным подразделением. На пенсию ушел четыре года назад. Поэтому я как надел погоны, так с ними и не разлучался.

Сегодня Андрей Царев преподает ОБЖ в школе №13 и занимается воспитанием юнармейцев. По его мнению, патриотическое воспитание всегда должно быть на первом месте. Молодое поколение должно знать свою историю и уметь постоять за себя и свое Отечество.

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