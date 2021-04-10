В Рязани впервые состоялась встреча сослуживцев Президентского полка

Ветераны возлагают цветы к памятнику Победы.

10 апреля в Рязани состоялась встреча сослуживцев Президентского (Кремлевского) полка. Масштабное мероприятие приурочено к юбилею самой престижной в нашей стране воинской части – в 2021 году полку исполнилось 85 лет.

В Рязани встреча сослуживцев Президентского полка состоялась впервые. На нее съехались более 80 человек из Москвы, Брянска, Владимира, Челябинска, Кургана, Смоленска, Самары и Нижнего Новгорода.

Сослуживцы Президентского полка у мемориала Победы в Рязани.

Ветеранов поприветствовал председатель общественной организации ветеранов военной службы Президентского полка «Столица-Арсенал» Андрей Лебедев.

«В апреле свой день отмечает уникальная воинская часть – Президентский полк России. Очень хорошо, что гостеприимная Рязань приняла нас и дала нам возможность отпраздновать его именно здесь», – сказал он.

Ветеранов приветствует председатель общественной организации ветеранов военной службы Президентского полка «Столица-Арсенал» Андрей Лебедев.

Ветераны возложили цветы к памятнику Победы и почтили память погибших минутой молчания.

В Рязани ветераны также посетили Музей истории холодного оружия, Музей истории ВДВ и Рязанский кремль.

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