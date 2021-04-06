Половодье в Рязани 2021: Ока перешла рубеж в три метра, на Проне готовятся спускать воду из водохранилища

Пойма Оки вечером 5 апреля в районе села Шумашь (Рязанский район).

Главное управление МЧС по Рязанской области представило свежую информацию о прохождении половодья в регионе (данные на 6 апреля).

Главная водная артерия региона – река Ока – в Рязани поднялась за сутки на 71 сантиметр. Уровень воды составляет 276 сантиметров выше нулевой отметки гидрологического поста. Общий подъем воды за время половодья составил 3 метра 2 сантиметра (вода поднимается с отметки -26 сантиметров).

В районе Старой Рязани Ока поднялась на 32 сантиметра. Уровень воды составляет 372 сантиметра выше нулевой отметки гидрологического поста. Общий подъем воды за время половодья составил 3 метра 10 сантиметров (вода поднимается с отметки 62 сантиметра).

В районе Касимова уровень воды в Оке повысился на 36 сантиметров и составляет 189 сантиметров выше нулевой отметки гидрологического поста. Общий подъем воды за время половодья составил 1 метр 24 сантиметра (вода поднимается с отметки 65 сантиметров).

В реке Мокше в черте рабочего поселка Кадом уровень воды повысился на 20 сантиметров и составляет 343 сантиметра выше нулевой отметки гидрологического поста. Общий подъем воды за время половодья составил 1 метр 98 сантиметров (вода поднимается с отметки 145 сантиметров).

В районе деревни Деулино уровень воды в реке Пре повысился на 13 сантиметров и составляет 150 сантиметров выше нулевой отметки гидрологического поста (вода поднимается с отметки 108 сантиметров).

В районе села Троица уровень воды в реке Ранове повысился на 9 сантиметров и составляет 798 сантиметров выше нулевой отметки гидрологического поста. Общий подъем воды за время половодья составил 5 метров 21 сантиметр (вода поднимается с отметки 277 сантиметров).

На некоторых реках вода уже пошла на спад. Так в Проне в районе деревни Быково уровень воды понизился за сутки на 69 сантиметров и составляет 469 сантиметров выше нулевой отметки гидрологического поста. Точкой отсчета для половодья 2021 года на данном гидрологическом посту стала отметка 188 сантиметров. Нужно отметить, что с 7 апреля выше по течению на Пронском водохранилище планируется провести сброс воды, поэтому завтра река снова «пойдет вверх».

В Скопине уровень воды в Верде понизился за сутки на 58 сантиметров и составляет 240 сантиметров выше нулевой отметки гидрологического поста. Точкой отсчета для половодья 2021 года на данном гидрологическом посту стала отметка 124 сантиметра.

Данные цифры составлены на основе замеров филиала Федерального государственного бюджетного учреждения «Центральное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

Продолжая тему половодья 2021 года, сообщим, что по состоянию на 6 апреля в регионе подтоплено 12 низководных мостов: в Скопинском районе (один), в Ряжском районе (один), в Кораблинском районе (два), в Спасском районе (один), в Старожиловском районе (один), в Сапожковском районе (три), в Путятинском районе (два), в Шиловском районе (один).

Перелита дорога Шумашь – Заокское в Рязанском районе. Пока движение осуществляется по объездной дороге. В Заокское доставлен гусеничный плавающий транспортер ПТС-М.

В Ряжске и Сасовском районе освободились из-под воды приусадебные участки.

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