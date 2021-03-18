Глава рязанского СК предложил защиту жертве скопинского маньяка

Екатерина Жарова, одна из пленниц «скопинского маньяка», пообщалась с руководителем СК России по Рязанской области Владимиром Никешкиным. Фото: ryazan.sledcom.ru

Екатерине Жаровой, одной из пленниц скопинского маньяка Виктора Мохова, предложили государственную защиту. Подать заявление, чтобы правоохранительные органы обеспечили ее личную безопасность, предложил руководитель управления СК России по Рязанской области Владимир Никешкин. Собеседница ответила, что защита ей не требуется.

Поводом для разговора, который состоялся 18 марта по видеосвязи, стали опасения Екатерины из-за освобождения скопинского маньяка, которыми она делилась с журналистами. Однако еще до того, как Мохов покинул места лишения свободы, Екатерина призналась «Комсомолке», что страха перед своим мучителем не испытывает, но вместе с тем возмутилась попытками Мохова выйти с ней на связь:

- Даже представить не могу, как он мог решиться написать мне, - недоумевала девушка по поводу двух писем из колонии скопинского маньяка, каким-то образом раздобывшего ее адрес.

Тем не менее, главный рязанский следователь оставил Екатерине Жаровой контакты для экстренной связи и пообещал, что будет держать ситуацию под личным контролем. Также Владимир Никешкин потребовал от полиции усилить административный надзор за Моховым.

Главный рязанский следователь потребовал от полиции усилить административный надзор за Виктором Моховым. Фото: ryazan.sledcom.ru

Напомним, в 14 лет Екатерину и ее подругу по несчастью Елену Самохину (тогда ей было 17) извращенец похитил и держал в самодельном бункере с 2000 по 2004 годы, используя их как наложниц. Мохова осудили на 17 лет лишения свободы. Отсидев, он вернулся домой - в город Скопин Рязанской области, где для него установили некоторые ограничения: никаких ночных прогулок, массовых мероприятий, выездов без ведома полиции.