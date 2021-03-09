Вместо йогурта рязанских учеников кормят дешевым заменителем

Тот самый продукт, на который жалуются рязанцы.

1 марта исполнился ровно год с момента, когда президент РФ Владимир Путин подписал закон об обеспечении детей в начальной школе бесплатным горячим питанием. Согласно документу, учащиеся 1-4-х классов с 1 сентября 2020 года должны получать бесплатное питание не реже одного раза в день, причем в меню обязательно включается горячее блюдо и горячий напиток. Средства на это выделяются из федерального, регионального бюджетов и «иных источников финансирования», – говорится в законе.

«НА ВКУС – СПЛОШНОЙ КРАХМАЛ!»

К сожалению, не все, что выглядит красиво на бумаге, и на практике является таковым. Так произошло и с питанием рязанских школьников. По телефону горячей линии, которую «Комсомолка» организовала совместно с Российским институтом потребительских испытаний, к нам поступает множество вопросов от родителей, обеспокоенных тем, какими продуктами кормят их детей. Например, около месяца назад к нам обращались родители из двух рязанских школ с жалобами на мандарины нетоварного вида и «деревянные» груши, которые дают их детям на завтрак. А недавно нам рассказали о так называемом йогуртном продукте, который предлагают в образовательных учреждениях. Мама младшеклассника прислала фотографии продукта йогуртного «Альпик» с бананом и попросила экспертов рассказать, насколько он уместен в рационе школьников.

«В магазинах такой продукт хранится вне холодильника, на вкус – сплошной крахмал. Также дают подобный продукт торговой марки Fruttis», – написала рязанка.

«ПОЛЕЗНЫХ БАКТЕРИЙ В ЙОГУРТНОМ ПРОДУКТЕ НЕТ»

За комментарием мы обратились к эксперту РИПИ, врачу–педиатру Татьяне Еременко. Внимательно изучив маркировку продукта, изображенного на фото (обращаем внимание, что речь пойдет о конкретном продукте – Ред.), Татьяна Анатольевна поделилась своими выводами с читателями «КП»:

– В техническом регламенте Таможенного союза «О безопасности молока и молочной продукции» (ТР ТС 033/2013) даны определения всем продуктам, которые изготавливаются из молока. А вот определения «йогуртный продукт» регламент не содержит, есть только определение «йогурт». Главной отличительной чертой йогурта является высокое содержание полезных бактерий. Они помогают нормализовать работу желудочно–кишечного тракта. Это дает основание считать йогурт полезным продуктом.

Меню школьных завтраков и обедов,опубликованное на сайте МП «Детское питание».

Несмотря на то, что «йогуртной продукции» в техрегламенте нет, ее определение мы нашли на сайте производителя ТМ «Альпенгурт» – ООО «МСК Ритейл». «Йогуртный продукт – это продукт, прошедший тепловую (термическую) обработку, поэтому процент содержания белков, а также молочных веществ в нем немного меньше, чем в йогурте. На полках магазинов можно найти огромный ассортимент подобных продуктов.

Йогуртный продукт бывает как обычным, так и с многочисленными добавками. Продукция в баночке – самый лучший вариант для тех, кто следит за количеством потребляемых калорий и делит приемы пищи на порции. Можно найти питьевые и густые десерты, большие и маленькие упаковки. Вкусов также огромное множество: персик, клубника, малина и многие другие.

Это, а еще недорогая цена, делает данный вид продукта необычно популярным у покупателей», – написано на сайте производителя.

– Обратите внимание, про белки сказано, что их меньше, чем в йогурте, а про полезные бактерии, которые присущи йогурту по определению, ничего не говорится. Объяснение простое: после термической обработки (пастеризации) они просто погибают. Поэтому этот момент умалчивается. Из этого можно сделать вывод: полезных бактерий, присущих йогурту по определению, в данном йогуртном продукте нет, – пояснила эксперт.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ СКРЫВАЕТ РЕАЛЬНОЕ КОЛИЧЕСТВО САХАРА

Для того чтобы понять, насколько полезен или вреден данный йогуртный продукт, эксперт внимательно проанализировала его состав.

Согласно составу продукт слишком сладкий.

ТМ «Альпенгурт». Продукт йогуртный пастеризованный обогащенный витамином D3 и кальцием с бананом «Альпик», м. д. ж. 2,5%, масса – нетто 95 г. Продукт предназначен для питания детей дошкольного и школьного возраста.

Изготовлен по ТУ 9222–017–18252860–2014 Продукты йогуртные пастеризованные для питания детей дошкольного и школьного возраста.

Пищевая ценность продукта на 100 граммов: жиры – 2,5 грамма, белки – 2,3 грамма, углеводы – 15,9 грамма (в т. ч. сахароза – 6 граммов), кальций – 135 миллиграммов, витамин D3 – 0,5 микрограмма.

Состав: нормализованное молоко, вода, глюкозно–фруктозный сироп, сахар, стабилизаторы (Е1422, гуаровая камедь, карбонат кальция), банановое пюре, сухая молочная сыворотка, желатин, регуляторы кислотности – лимонная кислота, фруктоза, натуральный ароматизатор, краситель – каротины, витамин D3, с использованием йогуртовой закваски.

– Если внимательно вчитаться в состав продукта, следует обратить внимание на то, что фруктоза упоминается два раза. Причем в большом количестве: после молока и воды на третьем месте указан глюкозно–фруктозный сироп, и далее – снова фруктоза. Сахар идет отдельно на 4–м месте. Он указан отдельно в пищевой ценности «в т. ч. сахароза 6 граммов». Значит, в 100 граммах продукта содержится примерно 1,5 чайной ложки обычного сахара (соответственно, в 95–граммовом стаканчике сахара чуть меньше). А количество добавленного глюкозно–фруктозного сиропа мы не знаем, хотя судя по месту в списке, его больше, чем сахара. То есть продукт сладкий, и это нужно обязательно учитывать. Это распространенная хитрость производителя – скрывать таким вот образом реальное количество добавленных сахаров в продукте. Это непосредственно вредит здоровью детей, – считает Татьяна Еременко.

При этом эксперт отметила, что фраза в маркировке «Продукт предназначен для питания детей дошкольного и школьного возраста» должна гарантировать его безопасность для детей и соответствие требованиям качества.

Куда звонить?

Организациям общественного питания, в том числе в школах и детских садах, Роспотребнадзор рекомендует в своей деятельности руководствоваться принципами здорового питания.

Если родители считают, что входящий в меню продукт не соответствует этим принципам (в данном случае йогуртный продукт слишком сладкий, согласно МР 2.3.0122-18), то они вправе изменить эту ситуацию.

Напомним, что рязанский выпуск «Комсомольской правды» совместно с Российским институтом потребительских испытаний (РИПИ) открыли горячую линию по питанию школьников. Любой желающий может обратиться с конкретным вопросом или информацией к специалистам РИПИ.

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