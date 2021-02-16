15 февраля состоялся вебинар с участием врача-гигиениста, эпидемиолога, педагога-психолога, общественного деятеля Инны Коваленко. Эксперт РИПИ рассказала об изменениях в школьном питании в связи с принятием нового СанПиН 2.3/ 2.4.3590-20.МЕНЬШЕ ОВОЩЕЙ И МЯСАЭксперты и родители с большой тревогой отреагировали на новый документ, так как в нем упразднен целый ряд важнейших разделов, например, регулирующий порядок и организацию школьного питания. Из новых правил почему-то исчезло детальное описание технологии приготовления блюд, позволяющее сохранить в пище витамины, а главное - сделать ее безопасной.- Кроме того, утрачена диетическая составляющая детского питания. Скудный рацион - уменьшилось количество картофеля, овощей, фруктов и мяса - согласно новым правилам, больше не является нарушением. Просто «драконовским» стал интервал между приемами пищи для детей - до 6 часов, - рассказала Инна Коваленко.НАБОР ДЛЯ ВЫЖИВАНИЯИнна Станиславовна считает, что новый СанПиН ничего не принес для здоровья детей и даже более - позволил сделать питание школьников гораздо беднее:- Это «социальный» документ, иными словами, минимально гарантированный набор продуктов, чтобы ребенок выжил в школе. Для исправления ситуации нужно подключаться родительской общественности.Специально для родителей эксперт рассказала, на что можно и нужно опираться при родительском контроле качества и безопасности питания в детских образовательных учреждениях. Также Инна Коваленко подробно ответила на вопросы активных родителей и общественников, участвующих в вебинаре.Напомним, что рязанский выпуск «Комсомольской правды» совместно с Российским институтом потребительских испытаний (РИПИ) открыли горячую линию по питанию школьников. Любой желающий может обратиться с конкретным вопросом или информацией к специалистам РИПИ.Пишите на сайт или звоните по телефону: 8 (4912) 95-78-87КСТАТИНовый СанПИН начал действовать в России с 1 января 2021 года. Новые правила рассчитаны на шесть ближайших лет и будут регламентировать работу всего общепита - от кафе, баров и ресторанов до столовых предприятий, детсадов, больниц и школ.Согласно новым правилам в детских столовых теперь под запретом пирожные и торты, макароны по-флотски, грибы, квас, майонез, кофе, жвачка, карамель, блинчики с мясом и творогом, картофельные и кукурузные чипсы и т.д. В общем, вся жирная, сладкая и тяжелая пища, вредная для подрастающего организма.К ЧИТАТЕЛЯМВы стали свидетелем интересного события?Сообщите об этом нашим журналистам:- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12;- по телефону: (4912) 95-78-87;- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!