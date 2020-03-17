С сентября рязанские школьники будут питаться скромнее?

1 марта президент РФ Владимир Путин подписал закон об обеспечении учащихся начальной школы бесплатным горячим питанием. Согласно документу, учащиеся 1-4 классов должны получать бесплатное горячее питание не реже одного раза в день, причем меню должно содержать как горячее блюдо, так и горячий напиток. Средства на это выделят из федерального, региональных, местных бюджетов и «иных источников финансирования», говорится в законе.

При этом уточняется, что полный переход на предоставление бесплатного питания школы должны выполнить в несколько этапов начиная с 1 сентября 2020 до 1 сентября 2023 года.

ЦЕНА ВОПРОСА

В Рязанской области бесплатным горячим питанием школьников начнут обеспечивать уже с 1 сентября 2020 года, об этом еще в начале февраля заявил зампред регионального правительства Роман Петряев. По словам чиновника, финансовая нагрузка ляжет сразу на три бюджета – федеральный, региональный и муниципальный. Средняя стоимость одноразового питания составит 54,44 рубля на одного человека, из которых 38,56 рубля поступят из федерального бюджета и 15,88 рубля – из муниципальных средств.

Однако, чтобы выполнить эту задачу, в регионе нужно поэтапно оснастить все школьные столовые. На сегодняшний день переоснащение необходимо в 119 школах, и потребуется на это более 185 миллионов рублей. Двум районным школам для организации столовых потребуется возвести пристройки. Но на полное обновление всей системы детского питания в Рязанской области потребуется более 320 миллионов рублей, а это может произойти лишь к 2023 году.

Сегодня за питание рязанских школьников платят их родители (за исключением некоторых категорий учеников). С 1 января 2020 за завтраки и обеды в образовательных учреждениях областного центра вместо 80 рублей 40 копеек родителям приходится оплачивать 95 рублей в день на ребенка. При этом, согласно данным, предоставленным «Комсомолке» в пресс-службе администрации Рязани, сегодня 37 рублей тратится на завтрак и 58 рублей на обед.

ВМЕСТО ДВУХ ГОРЯЧИХ БЛЮД ПОДАДУТ ОДНО

Однако с 1 сентября питание школьников снова изменится и, став бесплатным, оно будет еще и скуднее. Сравните сами: сегодня за 95 рублей в день учащиеся получают полноценный завтрак и обед, состоящий из двух горячих блюд и напитка, а с сентября за 54,44 рубля дети будут иметь только обед, состоящий из одного горячего блюда и горячего напитка, но зато бесплатно.

В ответе на официальный запрос «Комсомолки» в региональном министерстве образования сообщили, что нововведения «позволят сделать питание более разнообразным и полезным для школьников. При этом родители имеют право по желанию оплачивать школьнику второе горячее питание».

Логика чиновников понятна. Ведь вместо двух горячих блюд по цене 58 рублей теперь на обед будут давать только одно горячее и напиток, но уже за 54,44 рубля. То есть чисто гипотетически затраты на одно блюдо возрастут, что может говорить об использовании более качественных и разнообразных продуктов при его приготовлении. Но если родители хотят, чтобы их ребенок питался в школе так же, как в текущем учебном году, им все равно придется заплатить. А после окончания 4-го класса за питание все равно придется платить всем, кроме льготников.

Правда, чем именно будут кормить учащихся на 54,44 рубля, станет известно ближе к сентябрю. «Меню будет разработано в соответствии с СанПиН 2.4.5.2409-08 и согласовано с управлением Роспотребнадзора по Рязанской области до 1 сентября 2020 года», – сообщили в пресс-службе городской администрации.

КСТАТИ

Принято считать, что тему о бесплатном горячем питании в школах стали активно обсуждать сразу после послания президента Владимира Путина Федеральному собранию РФ 15 января. По словам главы государства, дети из бедных семей не должны чувствовать, что они чем-то обделены, поэтому российский лидер поставил задачу – во всех субъектах Федерации по всей стране обеспечить школьников начальной школы бесплатным питанием.

Однако еще в октябре Государственная Дума приняла в первом чтении соответствующий законопроект.

Тогда же депутат Госдумы от Рязанской области Елена Митина отметила, что выступает за то, чтобы хотя бы один раз в день горячее питание всем школьникам оплатило государство.

– Конечно, если у ребенка есть желание еще дополнительно съесть булку с чаем или если у него во второй половине дня занятия в кружках и потребуется полдник, то за это могут заплатить и родители, – заключила Елена Митина.

Но из слов депутата получается, что и с сентября дети из бедных семей в каком-то смысле будут считать себя обделенными, ведь они смогут рассчитывать только на то, что входит в обед, в то время как другие ученики за дополнительные деньги смогут приобрести себе добавку.

Сегодня же дети, нуждающиеся в помощи, питаются бесплатно абсолютно так же, как и их ровесники, которым обеды оплачивают родители. Так что после 1 сентября школьники из бедных семей вместо двухразового питания за 95 рублей будут получать одноразовое за 54,44 рубля.

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