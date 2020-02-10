Битва за питание: чем школьные обеды отличаются от меню осужденных

15 января президент РФ Владимир Путин во время ежегодного Послания Федеральному собранию предложил ряд мер по поддержке семей с детьми. Уже с 1 января текущего года глава государства поручил предусмотреть ежемесячные выплаты на детей в возрасте от 3 до 7 лет и максимально упростить процедуру получения пособий. Путин также предложил продлить программу материнского капитала до конца 2026 года. И выплачивать его уже с рождения первого ребенка с 1 января 2020 года, а при появлении в семье второго малыша добавлять к капиталу 150 тысяч рублей. По мнению президента, в будущем в среднем по стране выплаты на ребенка должны достичь 11 тысяч рублей. А школьникам с первого по четвертый классы обещаны бесплатные горячие обеды.

На последнем пункте хотелось бы остановиться подробнее, потому что для Рязани проблема питания школьников стоит остро как никогда.

ГОРБАТОГО МОГИЛА ИСПРАВИТ

Напомним, что в середине октября прошлого года вокруг МП «Детское питание» вновь разгорелся скандал. В сети появились фотографии, снятые якобы на кухне предприятия, поставляющего обеды рязанским школьникам. На кадрах видна антисанитария и бардак, а автор публикации в сообществе «Новости Рязани ВКонтакте» утверждал, что помещения кишат тараканами, котлы с яичной массой накрыты какимито картонками, а в приготовлении «помогают нетрезвые грузчики в грязной спецодежде».

И это несмотря на то, что уже практически год в столичных СИЗО сидят фигуранты так называемого дела рязанского «Детского питания». Людям, ответственным за поставки некачественных продуктов на кухню муниципального предприятия, вменяют получение взятки в особо крупном размере. За решеткой находятся бывший директор этого МП «Детское питание» Александр Дворецкий, бывший советник главы администрации Рязани Александр Зайкин и экс-замглавы городской администрации Сергей Пашкевич.

Если бывших директора и чиновников признают виновными, а приговоры будут связаны с реальным заключением, им придется питаться по стандартам и нормам, утвержденным во ФСИН России.

Для наглядности «Комсомолка» решила сравнить обеды рязанских школьников и заключенных, отбывающих наказание в исправительных учреждениях региона. Понятно, что сравнивать буквально одно с другим не совсем корректно. Ведь в тюрьмах сидят взрослые мужчины и женщины, а дети – это, прежде всего, растущие организмы, но картина, тем не менее, получилась весьма занятной.

Дневной рацион осужденных обходится в 80 рублей на человека.

ДЛЯ ДЕТЕЙ ПРОДУКТЫ ИЗ МАГАЗИНА, ДЛЯ ЗЕКОВ - С ОГОРОДА

Мы приводим актуальное меню из ИК-6, предоставленное нам пресс-службой УФСИН, и данные из примерного десятидневного меню рязанских учеников, опубликованное на сайте одной из городских школ. Для простоты восприятия мы объединили их в одну таблицу, случайным образом выбрав лишь пять дней. Также стоит понимать, что осужденные находятся в колонии постоянно, поэтому питаются там три раза в день. Детям же, которые проводят в школе полдня, положены только завтрак и обед. По этой причине мы приведем не полные списки блюд, а лишь ту их часть, которая совпадает.

На питание одного заключенного (трехразовое – Ред.) уходит 80 рублей в день, а на питание школьника (двухразовое – Ред.) – 95 рублей. Казалось бы, на детей тратится гораздо больше средств, но если перевести сравнение в качественную плоскость, все выглядит уже не так однозначно. В частности, ни для кого не секрет, что рязанских детей кормят отнюдь не фермерскими продуктами, а, как правило, массовыми и довольно дешевыми, мимо которых любая уважающая себя хозяйка пройдет мимо. Заключенные же питаются продуктами, выращенными на приусадебных участках колоний без использования химии и пестицидов. Кроме того, еду осужденным подают горячей, только-только приготовленную на местной кухне. Школьникам же предлагают питаться разогретыми обедами.

Кроме того, для сидельцев с ослабленным здоровьем предусмотрено специальное меню. Рязанские школьники такой заботой о себе, к сожалению, похвастаться не могут, специальное меню для детей с аллергией и диабетом только планируют ввести.

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КОМПЕТЕНТНО

Врач-диетолог Светлана Арканова в целом положительно оценила меню рязанских школьников, однако отметила, что быстрых углеводов могло бы быть и поменьше.

– В целом меню достаточно сбалансировано. Понятно, что все довольно бюджетно, но, тем не менее, достаточно разнообразно. Я бы не стала давать детям столько макаронных изделий, так как быстрые углеводы делают ребят неусидчивыми и плохо управляемыми. Можно добавить больше белков и клетчатки, творога и салатов. Да, в меню представлена творожная запеканка, но и ее делают с сахаром, да еще и сгущенным молоком. Также вопросы вызывает обилие сладкого чая и кофейный напиток, который я детям вообще не стала бы рекомендовать. Лучше больше давать компотов или натуральных соков, – отметила диетолог.

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