22 Янв. 2020 2020-01-22T20:48:25+03:00

Стало известно, чем отличается питание в школах Рязани от обедов в колониях. Фото: Борис КОКУРИН

С 1 января родители вынуждены платить за обеды и завтраки на 15% больше. В администрации города считают, что цена оправдана из-за инфляции, высоких цен на ГСМ и так далее

Изменить размер текста: A A

С 2020 года значительно подорожали завтраки и обеды в рязанских школах. Вместо 80 рублей 40 копеек родителям теперь придется платить 95 рублей в день на ребенка. При этом в городской администрации журналистам объяснили рост цен годовой инфляцией, подорожанием ГСМ и других энергоресурсов.

Также по данным управления экономического развития, были внесены изменения технологических карт. В обедах и завтраках школьников на 34% увеличился объем мясных блюд, за счет замены курицы на говядину. Также увеличили массу говяже-свиной котлеты с 50 до 75 граммов. Их, кстати, еще и стали чаще подавать, раньше полагались три котлеты на десять дней. Сейчас их количество выросло до пяти.

- Объем рыбных блюд увеличен в 3,5 раза. В меню включены суп и котлеты из красной рыбы. А фрукты, если пожелают родители, дети получают целыми без нарезки, - пояснили в горадминистрации.

Для сравнения, питание одного заключенного в исправительных колониях Рязанской области сегодня обходится, по данным регионального УФСИН, в 80 рублей в день. Но там еду осужденным подают горячей, только-только приготовленную на местной кухне. Рязанские же детишки питаются разогретыми обедами.

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ

Вокруг МП «Детское питание» вновь разгорается скандал

В сеть выложены неприятные фотографии и факты. Происхождение первых и достоверность вторых пока выясняется (подробнее).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

ИСТОЧНИК KP.RU