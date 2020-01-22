2020-01-22T20:48:25+03:00
Общество

Стало известно, чем отличается питание в школах Рязани от обедов в колониях

С 1 января родители вынуждены платить за обеды и завтраки на 15% больше. В администрации города считают, что цена оправдана из-за инфляции, высоких цен на ГСМ и так далее
Роман Карпов
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Стало известно, чем отличается питание в школах Рязани от обедов в колониях.Стало известно, чем отличается питание в школах Рязани от обедов в колониях.Фото: Борис КОКУРИН
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С 2020 года значительно подорожали завтраки и обеды в рязанских школах. Вместо 80 рублей 40 копеек родителям теперь придется платить 95 рублей в день на ребенка. При этом в городской администрации журналистам объяснили рост цен годовой инфляцией, подорожанием ГСМ и других энергоресурсов.

Также по данным управления экономического развития, были внесены изменения технологических карт. В обедах и завтраках школьников на 34% увеличился объем мясных блюд, за счет замены курицы на говядину. Также увеличили массу говяже-свиной котлеты с 50 до 75 граммов. Их, кстати, еще и стали чаще подавать, раньше полагались три котлеты на десять дней. Сейчас их количество выросло до пяти.

- Объем рыбных блюд увеличен в 3,5 раза. В меню включены суп и котлеты из красной рыбы. А фрукты, если пожелают родители, дети получают целыми без нарезки, - пояснили в горадминистрации.

Для сравнения, питание одного заключенного в исправительных колониях Рязанской области сегодня обходится, по данным регионального УФСИН, в 80 рублей в день. Но там еду осужденным подают горячей, только-только приготовленную на местной кухне. Рязанские же детишки питаются разогретыми обедами.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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