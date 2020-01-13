В школах Рязани повысилась стоимость питания
С 1 января в школах Рязани увеличилось стоимость питания. Соответствующие изменения в порядок организации питания учащихся, за подписью главы городской администрации Елены Сорокиной, внесли 14 декабря 2019 года.
С начала третьей четверти бесплатное питание школьников будет обеспечиваться из расчета до 95 рублей в день на человека.
Напомним, ранее эта сумма составляла 82,40 рублей.
Ранее мы сообщали, что 28 декабря региональные власти повысили родительскую плату за пребывание детей в детсадах (читать подробнее).
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ИСТОЧНИК KP.RU