В школах Рязани повысилась стоимость питания

13 Янв. 2020 2020-01-13T14:47:51+03:00

Постановление городской администрации вступило в силу с 1 января

Изменить размер текста: A A

С 1 января в школах Рязани увеличилось стоимость питания. Соответствующие изменения в порядок организации питания учащихся, за подписью главы городской администрации Елены Сорокиной, внесли 14 декабря 2019 года.

С начала третьей четверти бесплатное питание школьников будет обеспечиваться из расчета до 95 рублей в день на человека.

Напомним, ранее эта сумма составляла 82,40 рублей.

Ранее мы сообщали, что 28 декабря региональные власти повысили родительскую плату за пребывание детей в детсадах (читать подробнее).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

ИСТОЧНИК KP.RU