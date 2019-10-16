Вокруг МП «Детское питание» вновь разгорается скандал

СЕГОДНЯ 13:13 2019-10-16T13:34:01+03:00

В сеть выложены неприятные фотографии и факты. Происхождение первых и достоверность вторых пока выясняется

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Пользователи соцсетей активно обсуждают фотографии, якобы сделанные в МП «Детское питание», и информацию о деятельности поставщика еды в рязанские школы и детсады. Анонимный автор публикации в сообществе «Новости Рязани ВКонтакте» утверждает, что помещения кишат тараканами, котлы с яичной массой накрываются какими-то картонками, а в приготовлении «помогают нетрезвые грузчики в грязной спецодежде».

- Недовложение сырья, выброс в раковину готовых продуктов, несоблюдение элементарных санитарных норм, - говорится в посте. - Да что там, «ноги» приделываются даже инвентарю. И это малая часть всего ужаса.

Фото: vk.com/rznnews62

Комментировать ситуацию с ходу директор МП «Детское питание» Ирина Истомина не стала. Она заверила, что официальная реакция обязательно последует и будет взвешенной:

- Мы еще выясняем, наше ли это предприятие и какой срок давности у фотографий. Сразу видно, что материал недостаточно правдив. Чтобы дать объективную оценку, нужно разобраться, вдруг я где-то что-то недопонимаю и недорабатываю.

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ИСТОЧНИК KP.RU