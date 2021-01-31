Школа в Кальном обойдется в 900 млн. рублей – опубликован ее проект

Схема новой школы в микрорайоне Кальное.

В Рязани начали закупочные процедуры по строительству школы в микрорайоне Кальное на 1100 мест. Конкурсная документация появилась на сайте zakupki.gov.ru.

Вопрос цены: власти преувеличили допзатраты

Максимальная цена за комплекс строительно-монтажных работ вместе с отделкой, поставкой мебели и оборудования заявлена в сумме 881 млн рублей. Еще 23 млн рублей власти готовы потратить на услуги технического заказчика по объекту. То есть совокупно из бюджета выделено порядка 900 млн рублей.

Так участок строительства выглядит на карте.

Стоит отметить, что более 60 млн рублей из этой суммы потратят на вынос за территорию школы канализационных коллекторов и русла ручья Быстрец. Такова особенность единственного в микрорайоне свободного и не разбазаренного участка. Притом дополнительные затраты на его использование власти намеренно или по ошибке преувеличили: в октябре 2019 года градоначальница Елена Сорокина называла сумму 260 млн рублей, после чего аргумент «дороговизны» использовался, чтобы пролоббировать строительство школы в зеленой зоне – фактически на территории Лесопарка (читать подробнее).

Так власти представляли себе размещение школы в Лесопарке.

Новая школа в Кальном: какой будет, когда построят

Теперь о самом объекте. Проектно трехэтажное здание разделено на четыре блока, два из них (III и I) можно назвать «учебными» - они предназначены для учащихся 1-4 классов и 5-11 классов соответственно. В блоке II размещены: актовый зал, столовая на 400 мест, кабинет музыки, кабинет биологии с лаборантской, библиотека, кружковая для «тихих игр», в том числе для занятий шахматами. Блок IV – спортивный, здесь будут два спортзала, раздевалки, душевые.

Территорию учреждения озеленят газоном, деревьями, кустарниками, живой изгородью, цветниками. В «зоне тихого отдыха» установят скамейки, урны, малые архитектурные формы. Спортивная и тренажерная площадки на улице в проекте также присутствуют.

И, наконец, о сроках. Завершить работы госзаказчик требует не позже 25 ноября 2022 года. То есть занятия в новой школе начнутся не раньше 2023-го.

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