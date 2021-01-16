16 января в Рязани задержали убийцу главного редактора новостного портала Жанны Шепляковой. Подозреваемым, как и предполагалось ранее, оказался ее муж Алексей.Как стало известно «Комсомолке», 37-летний мужчина сам пришел в полицию и сдался.По предварительным данным, накануне вечером он приехал домой к журналистке, чтобы забрать двух малолетних сыновей – Сергея и Николая (имена изменены - Ред.), но девушка отказала ему в этом.Во время возникшей ссоры супруг схватил кухонный нож и нанес им несколько ударов. От полученных ран 33-летняя женщина скончалась на месте.Известно, что в день убийства Жанна звонила брату – единственному родному человеку, родители их уже давно умерли, и подруге - просила о помощи. Журналистка жаловалась на неадекватное поведение супруга из-за развода и просила о помощи.Тело Жанны Шепляковой обнаружили с многочисленными ножевыми ранами в собственной квартире. Дома не было ни детей, ни мужа. Как оказалось, после убийства он забрал сыновей и увез их к себе на родину в Тверскую область.— В настоящее время детей временно передали на попечение родственников, — сообщает СУ СК России по Рязанской области. — С задержанным проводятся следственные действия, чтобы установить все обстоятельства случившегося. В ближайшее время будет решен вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.Позже стали известны подробности отношений между Жанной и ее супругом. Он часто устраивал ей сцены ревности, а однажды вывез в лес... Журналистка предвидела страшную развязку и просила, если что-то случится, винить ее мужа (читать подробнее). Кроме того, Жанна якобы пыталась покончить жизнь самоубийством, когда муж забрал у нее детей.Жанне Шепляковой было 33 года. Она на протяжение двух лет возглавляла один из новостных порталов региона. У нее было двое детей 10 и 13 лет. В мае 2020 года ее имя уже упоминалось в информационном поле: журналистка пожаловалась на угрозы от неизвестных. Ей звонили по ночам и обещали расправу, называя адрес редакции. Тогда история ничем не закончилась и звонки прекратились.К ЧИТАТЕЛЯМВы стали свидетелем интересного события?Сообщите об этом нашим журналистам:- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12;- по телефону: (4912) 95-78-87;- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!